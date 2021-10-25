В Кременчуге родители с детьми – учениками младших классов вышли на акцию против дистанционки: откройте школы. Фото
В Кременчуге Полтавской области родители вышли протестовать из-за введения дистанционного обучения для учащихся начальной школы. На протест они взяли и детей.
Возмущенные родители требовали позволить детям учиться в обычном режиме – наладить онлайн-обучения тяжело, не у всех даже хватает техники. Об акции сообщило местное издание "Кременчугская газета".
Кременчугские школьники ушли на каникулы раньше, как и рекомендовало Министерство образования и науки – с 18 октября. А 21 октября на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) после завершения отдыха решили перевести всех школьников на дистанционное обучение на четыре недели, с 25 октября до 21 ноября включительно.
Родители учеников 1-4 классов не согласны таким решением. Они взяли детей и вышли на акцию к мэрии. В руках у взрослых были плакаты с надписями "Мы требуем соблюдения прав детей на обучение", "Нет холопам", "Детям парты!", у одного из детей был плакат с надписью "Я хочу в школу".
Родители считают, что дистанционное обучение для учащихся начальной школы противоречит постановлению Кабмина №1236. Согласно ему, ученики 1-4 классов могут учатся в офлайн-режиме, даже если менее 80% сотрудников школы привились от коронавируса.
Свои аргументы родители выложили в обращении к мэру и городским депутатам, где также потребовали выполнить постановление правительства. Кроме того, они хотели встретиться с мэром Кременчуга Виталием Малецким, его профильным заместителем Ольгой Усановой и членами профильной депутатской комисии. Все это – срочно, до 26 октября.
Малецкий вышел к протестующим. Вместе с мэром были его заместители Ольгой Усанова и Руслан Проценко, а еще директор департамента образования города Геннадий Москалик.
Люди встретили чиновников криками "Позор!" и "Малецкий, уходи с должности!". Затем звучали лозунги: "Нам не нужна" елка!","Закройте мэрию – откройте школы!".
Возмущенные родители спрашивали у мэра, как организовать и контролировать дистанционное обучение, если они должны быть на работе. Еще один больной вопрос – не у всех есть деньги, чтобы обеспечить гаджетами всех школьников в семье.
Мэр пояснил, что в Кременчуге в стационаре сейчас 13 детей, больных COVID-19, инфекционное отделение переполнено. В ответ протестующие отметили – область до сих пор в "желтой" зоне, поэтому для дистанционки в младшей школе нет оснований. К тому же родители подозревают, что власти города благодаря онлайн-обучению хочет сэкономить на отоплении.
"Сейчас в классах 12 градусов тепла. Учителя вынуждены из холодных классах вести дистанционные уроки. Выключите отопления в мэрии, судах, налоговой и дайте на школы", – предложили протестующие.
Малецкий только заметил, что сегодня будет еще одно заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором примут решение о дополнительных ограничениях.
К согласию руководство города и протестующие не пришли. Максимум, чего добились родители, так это фразы от мэра о дистанционке "Да потерпите хотя две недели".
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