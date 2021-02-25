В Кривом Роге родителей, не сдавших деньги, обозвали "малообеспеченными свиньями": детали скандала

В Кривом Роге родителей школьников обозвали за отказ сдавать деньги

В Криворожской общеобразовательной школе №1 разгорелся скандал из-за оскорбления родителей, которые отказались сдавать деньги на подарок учительнице и телевизор.

Скриншоты переписки мам школьников в классном чате опубликовал на своей странице в Facebook местный активист и блогер Алексей Таймурзин. Конфликт возник из-за того, что одни взрослые обозвали других "малоимущими свиньями". Им не понравилось, что поздравить педагога с днем рождения согласилось только 14 человек.

"Вы там что, совсем уже берега попутали до*уя "богатые и успешные" родители учеников КОШ №1 (улица Чкалова 1ж)?! Вы что себе, мрази, позволяете?! Вы как там в родительских чатах отзываетесь о людях с небольшим достатком, а?! Вам, утварь мерзкая, совсем башни подорвало уже?!" – возмутился автор поста.

К нему он прикрепил сообщения, в которых некоторые родители утверждали, что дети тех, кто не сдает деньги на различные нужды класса, якобы имеют меньше прав.

"Лично я не хочу, чтоб мой ребенок сидел за одним столом с "малоимущими". Как то их слишком много. Я за отдых и любые темы для детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь", – написала одна из мам.

Показательно, что ее слова многие поддержали, однако нашлись и те, кого они возмутили и глубоко оскорбили.

"Короче, если ты не сдал на то, что не обязан, – ты свинья. 8 Марта, День учителя. Если ты не отдал на это 250 грн – ты баран и свинота. Я не думал, что "бесплатное образование" означает скидываться в 11 классе на телевизор", – прокомментировал ситуацию один из отцов.

В Кривом Роге родителей школьников, которые не сдали деньги на подарок учителю, обозвали "свиньями". Источник: Facebook Алексея Таймурзина

Родителей школьников в Кривом Роге обозвали "малоимущими" за отказ сдавать деньги на подарок и телевизор. Источник: Facebook Алексея Таймурзина

Родителям школьников с невысоким уровнем дохода устроили травлю в Кривом Роге. Источник: Facebook Алексея Таймурзина

Одного из отцов возмутило оскорбление в родительском чате. Источник: Facebook Алексея Таймурзина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской школе №18 учитель предмета "Защита Отечества" якобы призывал детей поздравить всех родных с праздником армии оккупантов, который отмечается 23 февраля.

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