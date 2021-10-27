В Кропивницком девочка получила переохлаждение в детском саду: посинели губы и начало трясти

В детском саду №27 Кропивницкого 2-летняя девочка получила переохлаждение. Маме позвонили и сказали, что у дочери посинели губы и ее трясет.

Садик не отапливают, поэтому в помещениях 15-16 градусов. Глава городского управления образования извинилась перед мамой ребенка, но в то же время призвала не приводить детей, у которых есть "противопоказания" к пребыванию в холоде.

Жительница Кропивницкого Оксана Деминтиенко утром 26 октября получила звонок из детского сада №27 "Вишенка", куда ходит ее 2-летняя дочь. Женщине сообщили, что у ребенка посинели губы и ее трясет.

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"В 9:30 позвонила воспитательница. Сказала, что ребенка трясет, посинели губы, ничего не ела. Руки-ноги холодные", – рассказала " Общественному" мама девочки.

"Скорую" ребенку не вызвали, в больницу его повезла мама.

"Мы сразу поехали к врачу – сказала – переохлаждение, в садик, разумеется, не ходить, выписали лекарства", – отметила мама.

В больнице девочке укололи анальгин с димедролом и отпустили домой – при условии, что в случае ухудшения родители сразу позвонят. Вечером ребенку все еще было плохо.

"Температура, часто ходит в туалет... Сейчас "горит". Видимо, прошло действие лекарств", – рассказала женщина.

Врач ребенка Ирина Дуванова отказалась комментировать случай – сослалась на неразглашение врачебной тайны.

В садике до сих пор нет отопления. Есть обогреватели, но все включать нельзя – не выдержит проводка.

"Мы одеваемся тепло, я принесла обогреватель. Воспитатели сказали, будут включать, если позволит заведующая, потому что вообще-то нельзя из-за пожарной опасности ", – отметила мама девочки.

Когда она говорила с заведующей, та сказала, что включать обогреватели не разрешает.

"Это не нормально, что нет отопления: 21 век, и это уже не 15 октября, а уже 26", – возмущена Оксана Деминтиенко.

27 сентября заместитель городского головы Александр Вергун заявлял, что школы и детсады Кропивницкого полностью готовы к началу отопительного сезона. Однако по состоянию на 19 октября из 40 детских садов включили отопление только в пяти – где оно не централизованное, а автономное. Проблемы возникли из-за подписания соглашений на поставку газа с компанией "Нафтегаз-Трейдинг". Но на протяжении последней недели тепло в сады постепенно начали давать.

В соответствии с санитарным регламентом для дошкольных учебных заведений температура воздуха в помещениях, где находятся дети, должна быть от +19 до +23 градусов.

Глава городского управления образования Лариса Костенко на брифинге сообщила, что знает об инциденте в детском саду №27.

"Действительно, в некоторых помещениях этого сада температура была 15-16 градусов. Это при том, что мы включаем обогреватели, но включать их во всех помещениях одновременно нет возможности, потому что электросети не рассчитаны на такую нагрузку", – рассказала чиновница.

Они принесла извинения маме девочки за произошедшее.

"Управление образования приносит извинения, но городские власти сейчас делают все возможное, чтобы включить отопление в таких сложных условиях", – извинилась Костенко.

Но в то же время призвала родителей "с пониманием отнестись к такой ситуации".

"Если у вашего ребенка есть противопоказания, и он не может находиться в столь низкой температуре, надо это учитывать", – сказала глава управления образования Кропивницкого. Правда, у кого, по ее мнению, могут быть "показания" к холоду, она не уточнила.

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