В лицее №4 Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга по отношению к сыну военного. Дело передают в полицию, далее – в суд

В лицее №4 Ивано-Франковска подтвердили факт буллинга в шестом классе по отношению к сыну военного. Это удалось установить благодаря проведенной групповой психологической диагностике и анонимному анкетированию детей.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки городского совета Виктория Дротянко во время брифинга. По ее словам, следующий этап, который состоится – это заключение правоохранительных органов и представление дела в суд.

"Работает несколько структур по этому вопросу – департамент образования и науки, служба по делам детей и конечно правоохранители. Что касается департамента образования, то уже проведен ряд действий, которые проводятся в случаях, где есть и указан случай буллинга. Благодаря психологическим службам и специалистам департамента проведена групповая психологическая диагностика и анонимное анкетирование детей. По их результатам определено наличие буллинга в шестом классе. После этого мы подаем все наши выводы и протоколы в правоохранительные органы. Следующий этап – это их работа. То есть, я так понимаю, это вывод правоохранителей с представлением дела в суд", – сказала Дротянко.

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Напомним, в лицее №4 шестиклассника травили за его имя и то, что он играет на скрипке. Мальчика зовут Иеремия, его папа уже два года служит в рядах Вооруженных сил Украины.

Ученик получал на телефон сообщения от одноклассников со словами "плач". Кое-кто из школьников также угрожал ему, что наставит синяки. Кроме того, в один из дней Иеремию вытолкали из класса.

На инцидент, почти сразу после огласки, отреагировал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и министр образования и науки Оксен Лисовой. Оба чиновника заверили в том, что будут контролировать ситуацию.

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