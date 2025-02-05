В лицее Кропивницкого внедряют 12-летнюю систему обучения: уже ищут желающих

В Кропивницком в лицее "Европейское образование" старшеклассники смогут выбрать 12-летнюю учебу в 2025 году. В рамках реформы Новой украинской школы (НУШ) для пилотирования отобрали по одному учебному заведению от каждой области.

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Об этом рассказала начальница управления образования Кропивницкого горсовета Лариса Костенко в интервью Гречка. Планируется, что трехлетняя учеба начнется для двух классов общим количеством 52 ученика.

По словам чиновницы, Министерство образования и науки, возможно, введет такие условия для поступления в университеты, чтобы срок обучения для поступающих, которые учились в экспериментальных классах, был меньше, чем для всех остальных. Ведь если такого не произойдет, то желающих учиться три года будет сложно найти.

Весной планируется провести профориентационную кампанию, где объяснят девятиклассникам о возможностях старшей профильной школы. Присоединиться к инициативе сможет любой школьник, независимо от того, где он учился предыдущие 9 лет.

Также учебное заведение, которое участвует в пилотировании, получило субвенции для обустройства условий по требованиям программы и закупку соответствующих материалов для обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские школьники получают слишком много информации во время учебы, однако не успевают усваивать ее, из-за чего становятся клиентами репетиторов. Чтобы научить детей читать, писать и считать, нужно несколько лет, поэтому возникает вопрос, для чего проводят другие уроки.

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