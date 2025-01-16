'Школа готовит клиентов для репетиторов': среди украинцев возникла дискуссия из-за низкого качества знаний детей

Украинские школьники получают слишком много информации во время обучения, однако не успевают ее усваивать, из-за чего становятся клиентами репетиторов. Чтобы научить детей читать, писать и считать нужно несколько лет, поэтому возникает вопрос для чего проводят другие уроки.

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На этом замечает преподаватель Киевского международного университета Александр Мирошниченко в сообщении в Facebook. По его словам, "напичканость" информацией не дает знания детям, однако создает информационный хаос в головах школьников. Ученики не получают понимания, к чему имеют талант и как его развивать.

"Наша школа готовит клиентов для репетиторов. За редким исключением. И вопрос ведь даже не в том, что официально признанные "образовательные потери" и обязательная для всех математика – это взаимоисключающие вещи. Здесь можно прикрыть отсутствие логики истерически-надрывным:"А вы хотите, чтобы вас оперировал хирург-невежда?". Только вот невеждой этот теоретический хирург стал далеко не потому, что блестяще не изучил математику или год рождения Святослава", – пишет педагог.

"Напыщенность" информацией это не знание. Это просто информационный хаос в головах детей. Вот понять к чему у ребенка талант и "проложить" ему туда дорогу – это немного другая история. В этом собственно и состоит единственно приемлемая цель существования школы. Но это в недосягаемом идеале", – добавляет он.

Мирошниченко отмечает, что обучение в школе на протяжении всех лет становится соревнованием, кто лучше из учеников сможет выполнять утвержденные алгоритмы. То же касается и Национального мультипредметного теста, где дети соревнуются в воспроизведении информации, не имеющей отношения к их талантам.

"И это же не только математики касается. Знать годы рождения и смерти, например, Леси Украинки – это не значит разбираться в ее творчестве. Даты сражений – это не знание истории. И так с каждым предметом. А дальше по цепочке", – отмечает преподаватель.

По его словам, в заведения высшего образования вступают люди, которые пришли исключительно за дипломами или "набитые" информацией. Таким образом, замыкается круг, который готовит новых учителей, не понимающих своей цели, за редким исключением. Как отмечает педагог, школьное образование преобразуется в "генератор случайных решений".

Украинцы присоединились к обсуждению и в большинстве своем согласились с автором сообщения.

"Тысяча плюсов. Горы хлама. И при этом абсолютное незнание классической музыки, поэзии, оперы, художников и их картин, архитектуры и т.д. Школа это только муштра и умерщвление детского таланта".

"Все верно пишете, коллега! И еще там несколько нюансов, но, честно, даже сегодня были пары, устала, просто соглашусь и все. А остальное буду доносить, как всегда, своим студентам".

"Если бы не мешала школа, то пусть бы была. А так как есть, то нет времени ребенку что-то углубленно изучать вне школы, потому что уроки долго и много. Вы подняли вопросы очень актуальные".

"Дети не уверены, что выбрать, именно потому, что не имеют помощи с выбором. И потому, что школе безразлично на таланты и способности ребенка. Толку с того, что у нас есть классы математические и гуманитарные, как минимум? Они реально чем-то отличаются? И так во всем. Индивидуальный подход существует только на бумаге, каждый учитель считает свой предмет самым важным, в соответствии с этим и домашних заданий задает. А в результате у ребенка такая каша в голове, что действительно не получается понять, чем дальше заниматься хочется",

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