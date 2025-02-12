В лицее Ривне дети устроили 'революцию курток': что это за бунт и почему родители и учителя их не поддержали

В лицее Ривне ученики устроили бунт, причиной которого стал запрет носить верхнюю одежду в помещении учебного заведения. Дети сетуют на то, что им холодно в классах, так что "революцией" требовали сидеть на уроках в куртках.

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Однако педагоги уверяют, что в кабинетах стабильно 19-21 градуса тепла, а это оптимальная температура для обучения. В то же время, подтверждают такую информацию и родители, которые уверяют, что в учебном заведении не холодно. В интервью Сфера-ТВ директор лицея Зоя Макарчук отмечает, что такая "революция" могла возникнуть из-за влияния соцсетей, где распространялись подобные призывы к протесту.

"Я так думаю, что в каких-то соцсетях, в какой-то группе, закрытой, скорее всего, был призыв такой провокативный от кого-то. Чтобы устроить так называемую "революцию курток". Мы об этом прочитали так же, и вот некоторые, к сожалению, из детей повелись на это и даже записали такое видео, где есть скопление детей. Это даже не у гардероба, а прямо в вестибюле на первом этаже", – делится Макарчук.

Она отмечает, что в одну из недель ученики стали просто оставлять куртки на окнах и подоконниках. По ее словам, это нарушает санитарные нормы.

"Была такая ситуация, когда дети массово начали куртки оставлять на окнах на подоконниках, скажем так, в вестибюле. Конечно это негигиенично и это недопустимо, потому что, и с точки зрения эстетики, с точки зрения гигиены санитарии, абсолютно недопустимы вещи. Поэтому мы провели работу с детьми о том, чтобы они куртки все сносили в гардероб утром", – добавляет директор.

Согласно санитарным требованиям, норма температуры в классах должна достигать 16-18 градусов тепла. Если она становится ниже, то учебное заведение должно перейти на дистанционное обучение.

Начальник управления образования Ривненского городского совета Андрей Мазур подчеркивает, что во время уроков гардероб должен быть закрыт, ведь дети должны учиться. Кроме того, это обеспечивает безопасность вещам школьников.

В настоящее время в лицее провели воспитательные мероприятия, где объяснили ученикам необходимость соблюдения правил.

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