В лицеях одного из регионов Украины всем детям и педагогам будут мерить температуру

Во всех лицеях Житомирской общины школьникам и работникам учебных заведений обязательно будут мерить температуру. В то же время, местные власти призывают родителей не отправлять детей, имеющих симптомы ОРВИ или гриппа, на обучение.

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Об этом в Facebook сообщает прессслужба Житомирского горсовета. Такие рекомендации начинают действовать в городе с 25 февраля.

"Во всех учебных заведениях в общине будут контролировать температуру у учащихся и работников. Это позволит оперативно выявлять больных и предотвращать распространение инфекции. В департаменте образования призывают родителей оставлять детей, имеющих признаки простуды или гриппа, дома, чтобы не способствовать распространению вирусов", – говорится в сообщении.

Там также отмечено, что руководители учебных заведений, учитывая индивидуальную ситуацию, могут самостоятельно принимать решения о форме обучения. В частности, детей можно переводить на дистанционку или же приостановить уроки в некоторых классах из-за большого количества больных.

В то же время по состоянию на 24 февраля общие показатели уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в Житомирской общине соответствуют низкому уровню интенсивности эпидемического процесса. Обновленные данные будут рассматриваться 27 февраля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по данным Министерства здравоохранения Украины, за последнюю неделю в стране ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело более 200 тысяч человек, из них 60% – дети. Из-за превышения эпидпорога образовательные учреждения вынуждены вводить карантинные меры.

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