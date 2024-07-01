В маленьком возрасте – маленькие передряги, во взрослом – большие. Почему не стоит постоянно ''спасать'' ребенка и какие 4 черты нужно воспитать в нем

Украинский эксперт по родительству Владимир Швец уверяет, что детей не стоит постоянно спасать, когда они попадают в беду. Об этом правиле, по словам специалиста, следует помнить в любом возрасте.

Он замечает, что при взрослении малышей будут возникать проблемы, однако детям нужно научиться самостоятельно проходить разные неприятности. На этом Швец заметил в сообщении в Instagram. Таким образом у школьников формируется самостоятельность, подчеркивает специалист.

"Родители не должны спасать своего ребенка каждый раз, когда он попадает в какую-то передрягу, даже в маленьком возрасте передряга – маленькая. Во взрослом возрасте – передряга большая. Поэтому, чем раньше дети научатся проходить разные неприятности, тем раньше они будут делать для себя соответствующие выводы и идти в жизнь более самостоятельными и подготовленными", – уверяет эксперт.

Кроме того, в детях важно развивать уверенность в себе. Для этого мало мотивировать ребят и поощрять к чему-то. Вместо этого, малышам важно закладывать то, что они ценны для родителей.

"Ну и конечно, что параллельно нужно закладывать то, что другие люди вокруг для нее тоже ценность", – добавляет Швец.

В то же время необходимо обратить внимание на уважение. Эксперт отмечает, что этому навыку дети учатся благодаря наблюдению в своей семье. В частности, принимая пример того, как родители относятся друг к другу и к другим членам семьи.

Также взрослым необходимо развивать честность в ребятах. Поэтому родителям следует следить за тем, как они ведут себя и врут ли они.

"Для того чтобы честность была достойной, но и честности дети сначала учатся у своих родителей, когда они наблюдают за реальной жизнью родителей", – подытожил Швец.

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