В Мелитополе 5-классница поскользнулась в школьном дворе и сломала позвоночник
В Мелитополе Запорожской области ученица 5 класса сломала позвоночник во дворе своей школы. Девочка поскользнулась и упала.
Врачи диагностировали у нее компрессионный перелом пяти позвонков. Мама школьницы винит в травме руководство школы, которое не обеспечило уборку территории, сообщает "РИА Мелитополь".Как все произошло
11-летняя Настя – ученица 5 класса школы №15 Мелитополя. В пятницу, 14 января, вместе с мамой она шла на первый урок.
В тот день выпал небольшой снег. Когда мама с дочкой зашли во двор школы, Настя поскользнулась и упала на спину. По словам мамы школьницы Вероники Тарасовой, у дочери после падения посинело лицо.
Как раз в это время на машине подъехала классная руководительница девочки. Она сразу отвезла их в больницу.
В больнице Насте сделали ренгтен. Врач-травматолог посмотрел снимок, осмотрел девочку и диагностировал у нее ушиб. Он выписал мазь и порекомендовал обратиться к хирургу.
Доверившись врачу, мама забрала Настю домой. Уже после выходных она привезла дочь в лечебно-диагностический центр ("зеленую" поликлинику). Там хирург сразу заподозрил у школьницы компрессионный перелом позвоночника. Снимки МРТ подтвердили подозрение врача. Более того, оказалось, что у Насти компрессионый перелом пяти позвонков грудного отдела."Положите на заднее сидение и везите"
Хирург сообщила маме Насти, что девочку нужно везти в Запорожскую областную больницу. Но предложила организовать поездку самой.
"Положите ее на заднее сидение и везите", – так, по словам Вероники Тарасовой, ей сказала врач.
Мама не могла поверить, что ребенка со сломанным позвоночником нужно везти таким образом. Но хирург настаивала и даже отвела ее к заведующей лечебно-диагностическим центром. Та стала на сторону подчиненной, мол, всем должны заниматься родители. Женщине сказали самой связаться с областной больницей и вызвать такси до Запорожья.
Помогла в итоге заведующая подстанцией скорой помощи – она выделила авто для транспортировки Насти. Девочку госпитализировали, она проходит обследования.
Компрессионный перелом позвоночника – разрушение тела позвонка, в результате которого высота пораженного сегмента снижается. При такой травме пациенты страдают от головной боли, головокружения, онемения рук и ног, затрудненного дыхания, нарастания боли в вертикальном положении или в положении сидя.
В травме дочери Вероника Тарасова винит руководство школы, которое не обеспечило безопасное перемещение детей по двору учебного заведения. По ее словам, в тот день посыпали только ступеньки, а на прилегающая территория было очень скользко.
В городском управлении образования по факту происшествию назначили проверку. А в отделе здравоохранения горсовета начали комплексное разбирательство ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Вероника Тарасова воспитывает дочь одна, а Насте предстоить длительное лечение и реабилитация. Всех неравнодушных, кто хочет и может помочь семье финансово, женщина просить перечислить средства на карту Приватбанка 4149439316043086 (Тарасова Вероника Александровна).
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