В Минздраве дали рекомендации по проведению "линеек" в школе 1 сентября: что нужно знать

Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации по проведению "линеек" в школах 1 сентября. Отмечается, что мероприятие не является обязательным, решение о проведении праздника принимает администрация.

Минздрав рекомендует организовывать "линейку" под открытым небом – во дворе школы или на спортивной площадке, передает пресс-служба ведомства. Также советуют не собирать учеников разных возрастных групп и не создавать толпу.

Если предполагается традиционный праздник первого звонка, нужно следить за соблюдением дистанции – минимум полтора метра. В рекомендациях также советуют воздержаться от приглашения развлекательных коллективов и сократить длительность мероприятия.

В Минздраве предложили альтернативу без скопления детей – провести праздник в каждом классе отдельно. Вместо активностей в помещении школы также посоветовали провести их на свежем воздухе.

Отметим, что школы в Украине с 1 сентября будут работать в обычном режиме, поскольку страна находится в "зеленой" зоне. При этом ученики и работники учебных заведений должны придерживаться правил адаптивного карантина, который все еще действует.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с 1 сентября дети в школах должны питаться по-новому. В городах новые стандарты заработали уже давно, цены выросли в среднем на 7 грн за порцию. А вот в селах за несколько дней до начала учебного года до сих пор не знают, чем будут кормить детей и за сколько.

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