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В МОН дали рекомендации по работе школ во время адаптивного карантина

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Министерство образования и науки (МОН) предоставило рекомендации для учреждений общего среднего образования для работы во время адаптивного карантина, который вводится в Украине с 24 февраля 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Конкретные шаги, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса, приведены в письме руководителям учреждений общего среднего образования.

В документе отмечается, что на территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности, согласно которому, в частности, запрещается:

  • посещать учебные заведения школьниками в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала;

  • проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);

  • проводить массовые культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и другие мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории на открытом воздухе или наполненностью более 50% мест в каждом отдельном зале.

В случае установления на территории региона "красного" уровня запрещается посещать учебные заведения независимо от формы собственности, кроме воспитанников учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1–4 классов учреждений общего среднего образования.

В случае организации дистанционного обучения учебные заведения должны:

  • обеспечить регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками;

  • создать условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с особыми образовательными потребностями с обязательным учетом индивидуальной программы;

  • обеспечить регулярное отслеживание результатов обучения учащихся и при необходимости оказывать им поддержку в образовательном процессе.

"Для учеников, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учащихся – телефонной, почтовой связи и т.п.", – говорится в рекомендациях МОН.

Рекомендации руководителям по работе школ на карантине
Рекомендации руководителям по работе школ на карантине. Источник: mon.gov.ua
Рекомендации руководителям по работе школ на карантине
Рекомендации руководителям по работе школ на карантине. Источник: mon.gov.ua

Напомним, что с 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину и распределению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 года продолжен режим чрезвычайной ситуации.

Четыре карантинные зоны – "зеленая", "желтая", "красная" и "оранжевая" будут устанавливаться на основании ежедневной оценки признаков, включающих в себя:

  • заболеваемость гриппом и ОРВИ

  • заполненность коек в больницах под больных COVID-19

  • динамику госпитализации

  • показатели, характеризующие тестирование лиц с подозрением на болезнь

Отмечается, что на всей территории страны будет действовать "желтый" уровень эпидемиологической опасности. В случае поднятия уровня до "оранжевого" местные власти должны принять дополнительные меры для предотвращения распространения вируса.

Правила карантинных зон
Правила карантинных зон. Источник: obozrevatel.com

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что весенние каникулы в школах Украины 2021 начнутся 22 марта и продлятся до 28 марта включительно.

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Автор
Таша Адамович Таша Адамович
Темы
Карантин в Украине Коронавирус МояШкола
Место
Украина
Теги
Школа Министерство образования Украины
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