У МОН дали рекомендації щодо роботи шкіл під час адаптивного карантину

Міністерство освіти і науки (МОН) надало рекомендації для закладів загальної середньої освіти для роботи під час адаптивного карантину, який запроваджено в Україні з 24 лютого 2021 року.

Про це повідомила пресслужба відомства. Конкретні кроки, спрямовані на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, наведено у листі керівникам закладів загальної середньої освіти.

У документі наголошується, що на території України встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого, зокрема, забороняється:

відвідувати заклади освіти школярами в разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% учнів та персоналу;

проводити масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю учнів з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

проводити масові культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні та інші заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м площі будівлі або території на відкритому повітрі або наповненістю понад 50% місць у кожному окремому залі.

У разі встановлення на території регіону "червоного" рівня забороняється відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім вихованців закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів закладів загальної середньої освіти.

У випадку організації дистанційного навчання заклади освіти мають:

забезпечити регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

створювати умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми;

забезпечувати регулярне відстеження результатів навчання учнів і за потреби надавати їм підтримку в освітньому процесі.

"Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо", – говориться в рекомендаціях МОН.

Рекомендації керівникам щодо роботи шкіл на карантині. Джерело: mon.gov.ua

Рекомендації керівникам щодо роботи шкіл на карантині. Джерело: mon.gov.ua

Нагадаємо, що з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину та розподілу регіонів країни на зони. Також до 30 квітня 2021 року продовжили режим надзвичайної ситуації.

Чотири карантинні зони – "зелена", "жовта", "червона" і "помаранчева" будуть встановлюватися на підставі щоденної оцінки ознак, що містять у собі:

захворюваність на грип та ГРВІ

заповненість ліжок у лікарнях під хворих на COVID-19

динаміку госпіталізації

показники, що характеризують тестування осіб із підозрою на хворобу

Зазначається, що на всій території країни буде діяти "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. У разі підняття рівня до "помаранчевого" місцева влада повинна вжити додаткових заходів для запобігання поширенню вірусу.

Правила карантинних зон. Джерело: obozrevatel.com

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