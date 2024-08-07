В МОН, где работает более 300 сотрудников разного пола, проведут гендерный аудит.

В Министерстве образования и науки (МОН) Украины будет проведен гендерный аудит в рамках Национальной стратегии. Цель такой проверки состоит в обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин в сфере образования. Инициатива позволит оценить насколько комфортной и продуктивной является среда в ведомстве для всех сотрудников.

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Об этом МОН сообщило на официальном сайте. Процесс аудита будет включать в себя опросы, индивидуальные интервью, семинары, анализ документов, вебсайта, внутреннего и внешнего пространства образовательного ведомства.

В сообщении подчеркнули, что весь процесс будет происходить конфиденциально для 300 сотрудников госструктуры.

Благодаря инициативе МОН удастся:

поддержать каждого работника для достижения наилучших результатов;

усовершенствовать реализацию политики гендерного равенства в сфере образования;

определить лучшие практики организации рабочего процесса;

выявить и преодолеть препятствия реализации потенциала сотрудников;

сформировать личностно ориентированный подход к управлению.

Аудит является частью более широких усилий Украины по установлению гендерного равенства, что является основой демократического развития и отвечает европейским ценностям.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница информатики объяснила, что не столько с планом МОН вернуть школьников к оффлайн-учебе.

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