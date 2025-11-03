В МОН назвали самые популярные специальности среди иностранных студентов в Украине

В Украине сейчас учится около 20,5 тысяч иностранных студентов. Самыми популярными специальностями среди соискателей образования стали медицина, менеджмент, судостроение, право, экономика и фармация.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в интервью украинскому медиа. По его словам, больше всего иностранных студентов из Китая, Азербайджана и Грузии.

"Это важное направление работы украинской системы образования. Здесь дискуссия может быть с точки зрения возможности обучения таких студентов во время ситуации с безопасностью в Украине. Но здесь есть позиции национальных правительств, есть наше понимание, что желание такого студента учиться может быть", – сказал Трофименко.

Он отметил, что эти студенты делают вклад в украинскую экономику, учась в нашей стране. Поэтому для Министерства образования и науки это одно из приоритетных направлений работы и образовательное ведомство будет создавать условия для увеличения количества иностранцев.

Больше всего студентов из таких стран:

Китай – 6846

Азербайджан – 5017

Грузия – 1081

Индия – 930

Марокко – 723

Турция – 636

По словам замминистра, с до полномасштабной войны в Украине обучалось около 80 тысяч иностранных студентов. Так что 20 тысяч в нынешних условиях – это тоже цифра, отметил Трофименко.

