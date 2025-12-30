В МОН назвали три профессии, которые никогда не вытеснит искусственный интеллект

Профессии каменщика, сантехника и электрика остаются сферами, в которых нельзя заменить человеческий труд на любое технологическое решение. В то же время, строительная отрасль в Украине сейчас имеет критически высокий спрос на специалистов, который будет расти в процессе восстановления страны.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Дмитрий Завгородний украинскому медиа. По его словам, дефицит персонала в строительной сфере испытывают 70% компаний, а нехватка квалифицированных специалистов на объектах достигает от 40 до 70%.

"Пока ни одно технологическое решение не справится с работой каменщика, сантехника, монтажника, электрика и тому подобное. Пока потребность в мастере не критична для нас лично – мы как будто и не замечаем дефицита в этих профессиях, а некоторые до сих пор считают их не престижными", – отмечает чиновник.

Он добавляет, что бизнес готов обеспечивать высокую оплату труда, однако физически не может найти работников. Подтверждает эти слова и статистика. Ведь раньше на одно место претендовало более 20 кандидатов, а сейчас этот показатель сократился вдвое. Работодатели готовы трудоустраивать студентов еще во время их обучения в колледжах.

Наиболее востребованные профессии в 2025 году

В 2025 году наиболее востребованными на рынке труда стали:

сантехники и электрики;

сварщики и монтажники; сварщики и монтажники;

маляры и плиточники;

инженеры-проектировщики.

Несмотря на высокий спрос и хорошие зарплаты, директора профтехов подчеркивают сложность набора учеников в 2025 году. Особенно это касается специальностей каменщика и столяра. В МОН подчеркивают, что именно эти специалисты станут основой для восстановления Украины, а их навыки будут оставаться независимо от темпов цифровизации других отраслей.

