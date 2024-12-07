В МОН объяснили, почему в одних университетах зарплаты выше, чем в других

Зарплаты преподавателей университетов зависят от количества студентов в учебном заведении. В тех вузах, где работают умелые руководители, привлекающие сильных соискателей и хорошие результаты в науке, доплаты педагогов могут составлять 100–150% от оклада.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Зеркалу недели. Он отметил, что образовательное ведомство не влияет на зарплаты педагогов. Однако сложности с выплатами могут возникать из-за проблем с управлением и успеваемостью самого учреждения.

"В заведениях, где есть нормальные руководители, которые привлекают сильных студентов (а значит и финансирования) и показывают хорошие результаты в науке, интернационализации, трудоустройстве, доплаты к зарплатам преподавателей могут составлять 100–150% от оклада, а еще за особые достижения могут выплачивать премии", – сказал Винницкий.

"Правда, я не буду говорить, что уровень зарплат преподавателей по стране меня удовлетворяет, абсолютно нет. Но обращаю внимание на то, что не Министерство образования и науки обеспечивает зарплаты преподавателям. Зарплаты в первую очередь зависят от количества и качества контингента студентов в заведении", – добавляет. он.

Как пояснил заместитель министра образования, чем больше в университете студентов-бюджетников, тем больше будут зарплаты преподавателей. Ведь учебные заведения, где учатся соискатели с высокими вступительными баллами, получают большее финансирование от государства и больше привлекают лучших абитуриентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему у украинских преподавателей низкие зарплаты.

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