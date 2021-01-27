В МОН предложили сделать христианскую этику обязательной в школе: мнения разделились

Министерство образования и науки (МОН) предложило превратить "курсы" морального направления "Основы христианской этики" или "Библейская история и христианская этика" с факультатива на постоянную дисциплину в школе. А за освоение предмета – ставить ученикам оценки, которые вносить и в табель.

Относительно таких изменений в типовую образовательную программу для 5-9 классов чиновники запустили общественное обсуждение и дали родителям две недели, чтобы определиться. Мнения людей разделились, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, споры относительно новаций идут в социальных сетях: одни одобряют, другие возмущаются, а некоторые ссылаются на Конституцию, подчеркивая, что церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа – от церкви.

Христианская этика и библейская история могут стать обязательными в школьной программе

В Министерстве образования и науки убеждены, что религиозные дисциплины можно преподавать в школах светского государства. По словам чиновников, курсы морального направления – это не о религии, хотя они и полностью на нее опираются. Не касается последнее курса по этике взаимоотношений в семье или общения между подростками.

"Там изучаются именно этические вопросы, можно сказать, они проверенные годами, десятилетиями, веками, тысячелетиями. У нас был курс, который тоже изучался по желанию родителей, назывался мусульманская этика", – пояснили в министерстве.

А вот, например, соучредитель общественной организации "Родители СОС" Елена Парфенова считает, что в Минобразования просто не знают, как выглядит вообще этот курс. Общественность также возмущают очень сжатые сроки обсуждения новой инициативы.

"Прежде всего – этот вопрос дискриминации детей других вероисповеданий. Для меня вообще странная ситуация, что на такую важную тему отведено всего две недели", – отметила она.

Добавим, что на предложенный МОН обсуждения типовых образовательных программ, который может сделать курсы морального направления обязательными, а не факультативными, завершаются 28 января.

В общественной организации "Родители СОС" заявили, что обращения общественности могут повлиять на решение образовательного министерства, а новая программа начнет работать от 1 сентября 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр образования Сергей Шкарлет заявил о планах МОН изменить формат ВНО в Украине.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!