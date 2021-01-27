У МОН запропонували зробити християнську етику обов'язковою в школі: думки розділилися

Міністерство освіти і науки (МОН) запропонувало перетворити "курси" морального спрямування "Основи християнської етики" чи "Біблійна історія та християнська етика" з факультативу на постійну дисципліну в школі. А за опанування предмета – ставити учням оцінки, які вносити й у табель.

Щодо таких змін до типової освітньої програми для 5-9 класів чиновники запустили громадське обговорення й дали батькам два тижні, щоб визначитися. Думки людей розділилися, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, суперечки щодо новацій точаться у соціальних мережах: одні схвалюють, інші обурюються, а дехто посилається на Конституцію, підкреслюючи, що церква й релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви.

Християнська етика та біблійна історія можуть стати обов'язковими в шкільній програмі

У Міністерстві освіти та науки переконані, що релігійні дисципліни можна викладати в школах світської держави. За словами чиновників, курси морального спрямування – це не про релігію, хоча вони й повністю на неї спираються. Не стосується останнє курсу щодо етики взаємин у родині або спілкування між підлітками.

"Там вивчаються саме етичні питання, можна сказати, вони перевірені роками, десятиліттями, століттями, тисячоліттями. У нас був курс, який теж вивчався за бажанням батьків, називався мусульманська етика", – пояснили в міністерстві.

А ось, наприклад, співзасновниця громадської організації "Батьки СОС" Олена Парфьонова вважає, що в Міносвіти просто не знають, який вигляд взагалі має цей курс. Громадськість також обурюють дуже стислі терміни обговорення нової ініціативи.

"Насамперед – це питання дискримінації дітей інших віросповідань. Для мене взагалі дивна ситуація, що на таку важливу тему відведено всього два тижні", – зазначила вона.

Додамо, що запропоноване МОН обговорення типових освітніх програм, що може зробити курси морального спрямування обов'язковими, а не факультативними, завершується 28 січня.

У громадській організації "Батьки СОС" заявили, що звернення громадськості можуть вплинути на рішення освітнього міністерства, а нова програма почне працювати від 1 вересня 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив про плани МОН змінити формат ЗНО в Україні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!