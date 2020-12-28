В МОН рассказали о планах изменить формат ВНО

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в Украине хотят оставить обязательным проведение внешнего независимого оценивания, однако ввести его в "специфической форме".

По его словам в интервью "Стране", ВНО не должно быть исключительно элементом поступления в высшие учебные заведения.

"ВНО – это инструмент оценки качества знаний, полученных при обучении на конкретной образовательной программе. По общению с работодателями я понимаю, что им на работу нужны не те выпускники, которые только сдали ВНО, а те, которые владеют определенными навыками", – сказал он.

Шкарлет предложил проводить ВНО, например, в виде теста на способность к обучению для людей, у которых уже есть страховой стаж.

"Для тех, кто поступает на бюджет, ВНО нужно точно. А те, кто планирует учиться на платной основе, на контракте, могут сдавать это ВНО в виде теста на способность к обучению", – добавил министр.

Глава МОН подчеркнул, что ВНО для всех выпускников школ останется обязательным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство образования и науки отменило обязательное комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. В 2021 году сдавать тест будут только абитуриенты, поступающие на гуманитарные и социальные специальности.

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