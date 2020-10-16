Минобразования отменило обязательное ВНО по украинскому языку и литературе

Министерство образования и науки отменило обязательное комплексное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе.
В 2021 году сдавать тест будут только абитуриенты, поступающие на гуманитарные и социальные специальности. Для остальных обязательным останется только тест по украинскому языку, сообщается на сайте ведомства.
ВНО в Украине
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович на своей странице в Facebook написал, что перед тем, как утвердить приказ о правилах приема, ведомство "имитировало общественное обсуждение".
Он отметил, что во время обсуждения уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, Львовский национальный университет, Острожская академия, Киевский университет имени Гринченко, ученые, языковеды, деятели культуры, а также общественные организации призывали правительство сохранить комплексное ВНО по языку и литературе.
Также Вятрович добавил, что депутаты из разных фракций направили обращение министру образования Сергею Шкарлету.
"Мы призвали внести необходимые изменения в проект приказа МОН и обеспечить сохранение комплексного ВНО по украинскому языку и литературе для поступления на все специальности. На днях в ответ на это обращение получил широкую отписку ни о чем, а теперь вот МОН издало приказ, проигнорировав все поправки. Вред от такого шага очевиднен. Пользы — никакой", – написал нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в пятницу, 16 октября, вступило в силу положение о получении общего среднего образования в дистанционной форме.
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