Міносвіти скасувало обов'язкове ЗНО з української мови та літератури

Міністерство освіти і науки скасувало обов'язкове комплексне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури.

У 2021 року складатимуть тест тільки абітурієнти, що вступають на гуманітарні та соціальні спеціальності. Для інших обов'язковим залишиться тільки тест з української мови, повідомляється на сайті відомства.

ЗНО в Україні

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook написав, що, перед тим як затвердити наказ про правила прийому, відомство "імітувало громадське обговорення".

Міносвіти скасувало ЗНО з української мови та літератури. Джерело: Скриншот

Він зазначив, що під час обговорення уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, Львівський національний університет, Острозька академія, Київський університет імені Грінченка, вчені, мовознавці, діячі культури, а також громадські організації закликали уряд зберегти комплексне ЗНО з мови та літератури.

Також В'ятрович додав, що депутати з різних фракцій надіслали звернення міністру освіти Сергію Шкарлету.

"Ми закликали внести необхідні зміни в проєкт наказу МОН та забезпечити збереження комплексного ЗНО з української мови та літератури для вступу на всі спеціальності. Днями у відповідь на це звернення отримав широку відписку ні про що, а тепер ось МОН видало наказ, проігнорувавши всі поправки. Шкода від такого кроку очевидна. Користі – жодної", – написав нардеп.

Facebook Володимира В'ятровича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в п'ятницю, 16 жовтня, набуло чинності положення про отримання загальної середньої освіти в дистанційній формі .

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