В МОН уточнили, как школы будут работать при локдауне в Украине

В период локдауна в Украине, с 8 по 24 января, большинство школ отправят на каникулы. При этом единственным выходом не отходить от учебной программы на этот период станет дистанционное обучение.

На этом подчеркнул глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет. Его слова в эфире телеканала "Украина 24" цитирует "Сегодня".

Министр отметил, что позиция МОН по работе учебных заведений на время локдауна такая же, как у Министерства здравоохранения страны и Всемирной организации здравоохранения.

На время локдауна школы в Украине перейдут на каникулы и дистанционное обучение

"1-4 классы, как и детские сады, должны учиться. Но есть с 8 по 24 января локдаун…" – отметил Шкарлет.

Он добавил, что школы, у которых так называемой фонд каникул уже исчерпан, отправятся на дистанционное обучение.

"Такой формат – единственный вариант для детей не отходить от школьной программы", – уверен министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН назвали причини, почему задумали "продлить" в украинских школах зимние каникулы.

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