Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

У МОН уточнили, як школи працюватимуть під час локдауну в Україні

12.7т
Читати матеріал російською

У період локдауну в Україні, з 8 до 24 січня, більшість шкіл відправлять на канікули. Водночас єдиним виходом не відходити від навчальної програми на цей період стане дистанційне навчання.

На цьому наголосив глава Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет. Його слова в ефірі телеканалу "Україна 24" цитує "Сьогодні".

Міністр зазначив, що позиція МОН щодо роботи навчальних закладів на час локдауну така сама, як у Міністерства охорони здоров'я країни і Всесвітньої організації охорони здоров'я.

На час локдауну школи в Україні перейдуть на канікули й дистанційне навчання

На час локдауну школи в Україні перейдуть на канікули й дистанційне навчання

"1-4 класи, як і дитячі сади, повинні вчитися. Але є з 8 до 24 січня локдаун..." – зазначив Шкарлет.

Він додав, що школи, у яких так званий фонд канікул вже вичерпано, відправляться на дистанційне навчання.

"Такий формат – єдиний варіант для дітей не відходити від шкільної програми", – впевнений міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН назвали причини, чому задумали "продовжити" в українських школах зимові канікули.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Моя школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Моя школа
Особа
Сергій Шкарлет
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України Локдаун Школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Моя Школа