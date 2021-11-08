В начальных школах США собираются массово открывать пункты вакцинации для детей

В начальных школах США появятся пункты вакцинации от COVID-19 для учеников. Детей будут прививать только с разрешения родителей.

Просьба организовать такие пункты на следующей неделе планирует разослать в школы Администрация президента Джо Байдена. Многие школы готовы поддержать эту инициативу, сообщает Associated Press.

В начальных школах США готовятся к массовому запуску пунктов прививок для детей. Эту идею поддерживают в значительном количестве заведения. Их администрации считают, что это поможет родителям преодолеть сомнения по поводу вакцинации детей. А впоследствии – вернуться к офлайн-формату обучения.

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По словам старшей советницы Департамента образованияСША Хейли Мидвин, начальные школы, где уже есть пункты прививки или где планируют их открыть, есть уже от Аляски до Вермонта.

На следующей неделе Администрация президента Джо Байдена планирует разослать письмо в начальные школы по всей стране с просьбой поддержать инициативу и организовать пункты вакцинации для детей.

Школьные пункты прививки должны быть организованы совместно с медиками. А еще там должна быть охрана во избежание провокаций – не везде родители поддерживают вакцинацию в учебных заведениях.

В то же время Хейли Мидвин подчеркнула, что там, где школы не захотят поддержать инициативу, родители могут привить детей в больнице, мобильных пунктах вакцинации и других местах, где это можно сделать.

"Есть много точек доступа, и, честно говоря, нет неправильных дверей", – сказала Мидвин.

Детей будут прививать только с разрешения родителей.

В Департаменте образования США призвали школы привлекать врачей и проводить разъяснительную работу среди родителей.

В начале ноября 2021 года Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) официально одобрили вакцину Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет – в США их около 28 миллионов.

По данным CDC, в США подтвердили COVID-19 в общей сложности около 1,8 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет. Умерло чуть менее 200, и большинство из них имели серьезные заболевания.

Заболеваемость COVID-19 с августа 2021 года привела к закрытию 2300 школ в США, что зацепило 1,2 млн учеников и 78 тыс. учителей, – сообщило NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя CDC.

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