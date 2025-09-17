''В нормальных странах за такое штрафуют''. Украинка возмутила сеть вопросом, пускать ли ребенка в школу в дождь

В социальной сети Тһгеԁѕ возникла дискуссия из-за вопроса одной из мам, стоит ли отводить ребенка в школу, если идет дождь. Украинцев возмутил такой вопрос и они подчеркнули, что в европейских странах за подобные прогулы предусматривается штраф.

В комментариях к сообщению автор Ирина Лащенко указала, что они живут в селе, а школа находится в соседнем и нужно идти пешком туда. Большинство пользователей соцсети говорили, что это недопустимо, но нашлись и те, кто считал, что иногда можно позволить ребенку остаться дома.

"Стрём. Надеюсь, в Украине тоже введут ответственность родителей за посещение школы".

"Норм. Я помню, как иногда мне не хотелось в школу и я так мечтала, чтобы мама разрешила остаться дома. Поэтому 1-2 раза в сезон дать ребенку возможность "злостно прогулять" для меня является нормой. Счастливый ребенок гораздо важнее".

"Мы так в снегопад шли с соседкой. Ветер, снег в лицо, не видишь куда идти, но идешь, потому что нельзя прогуливать. Мороз кстати -18, но мы уже были в 6 классе, то температура воздуха, при которой школа не работала была -20. Два км пешком против ветра. Приходим. В классе мы вдвоем и девушка, которая живет через забор школы".

"Максимально тупо. Но к сожалению в нашей стране нет за подобное ответственности родителям".

"Зачем вашему ребенку вообще и школа? Сплошной стресс и бактерии. Главное, чтобы был счастливым и здоровым!"

"То есть если выдастся дождливая осень – ребенок не будет ходить в школу вообще?"

