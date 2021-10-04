В Новомосковске школьник получил на уроке сотрясение мозга – одноклассник "по приколу" бросил сиденье для стула

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
Подросток получил сотрясение мозга на уроке труда. Иллюстрация

В школе №2 Новомосковска Днепропетровской области 9-классник на уроке труда получил сотрясение мозга. Травму ему нанес одноклассник.

Один из подростков ради забавы запустил в классе сиденье для стула, который мастерил – оно попало в голову другому ученику. Инфомацию об инциденте разместила в Facebook-группе "Батьки SOS" тетя пострадавшего школьника Татьяна Скляр.

Информацию о ЧП разместила тетя пострадавшего школьника
Видео дня

Как пишет пользовательница, подростки на уроке труда мастерили стулья. Один из учеников "по приколу" запустил сиденье для стула по классу как бумеранг. Деталь попала в висок ее племяннику.

По словам Татьяны, преподаватель на инцидент никак не отреагировал. Школьник в медпункт не обратился, но еще через два урока мальчику стало плохо – он написал бабушке, что у него сильно болит голова и тошнит.

Бабушка связалась с классным руководителем, та отвела подростка к медсестре. У него было повышенное давление – 145/90. Мальчика отправили домой. Дома школьнику лучше не стало, его отвезли в больницу.

Там мальчику сделали МРТ. Согласно заключению невролога – у школьника "сотрясение головного мозга легкой степени, острый период".

Согласно заключению невролога, у подростка - сотрясение мозга

Татьяна Скляр отметила, что ни руководство школы, ни классный руководитель, ни родители мальчика, который запустил сиденье для стула – с родителями ее племянника не связывалсь. Женщина попросила других пользователей из сообщества посоветовать, как дальше действовать.

Ей практически единогласно посоветовали обратиться в полицию. Кое-кто отметил, что дело серьезное, поскольку от удара в висок мальчик мог даже погибнуть.

  • "Сразу заявление в полицию!", – написала пользовательница с ником Vita Rub.

Пользовательница посоветовала срочно обратиться в полицию

Другая пользовательница тоже советует обратиться в полицию. В первую очередь – из-за халатности администрации школы и неоказание помощи.

  • "Ситуация однако. Заявление в полицию это да... только как бы его еще правильно составить. ШКОЛА несёт ответственность за ребенка в учебное время. Я бы написала в полицию на администрацию школы за неоказание помощи и халатное отношение к своим обязанностям", – написала она.

Еще одна пользовательница посоветовала обратиться в полицию

Пользовательница с ником Аленка Седова-Воробьёва отмечает, что у такой травмы могли быть трагические последствия, поэтому обязательно нужно привлечь виновных к ответственности.

  • "Заявления в полицию!!! Вина и ребенка, и учителя!!! Всех привлечь к ответственности! От удара в висок ребенок мог погибнуть", – отметила женщина.

Пользовательница уверена, что нужно привлечь к ответственностив сех виновных

Пользовательница с ником Татьяна Рыжая рассказала, что в этой школе на уроке острадала ее дочь – и тоже с родителями не связались.

  • "Дочь училась в этой школе, в 3 классе на уроке физкультуры упала и разрубала ладонь. Спустя пару часов позвонили бабушке, не мне, мол, заберите ребенка! Хотя это ЧП и должны были вызвать скорую. Итог: три шва на ладони и заява. А вот недавно учитель во время урока стукнула ребенка по голове, мама умничка, учитель уволен!", – рассказала пользовательница.

Пользовательница рассказала о ЧП, которое в этой школе произошло с ее дочерью

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Новгород-Северском Черниговской области в классе гимназии №1 им. Б.Майстренко обвалился потолок. Это произошло на перемене – из класса все вышли, благодаря этому никто не пострадал. Позже выяснилось, что это был третий раз, когда в гимназии обваливался потолок.