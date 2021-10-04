В Новомосковске школьник получил на уроке сотрясение мозга – одноклассник "по приколу" бросил сиденье для стула

В школе №2 Новомосковска Днепропетровской области 9-классник на уроке труда получил сотрясение мозга. Травму ему нанес одноклассник.

Один из подростков ради забавы запустил в классе сиденье для стула, который мастерил – оно попало в голову другому ученику. Инфомацию об инциденте разместила в Facebook-группе "Батьки SOS" тетя пострадавшего школьника Татьяна Скляр.

Видео дня

Как пишет пользовательница, подростки на уроке труда мастерили стулья. Один из учеников "по приколу" запустил сиденье для стула по классу как бумеранг. Деталь попала в висок ее племяннику.

По словам Татьяны, преподаватель на инцидент никак не отреагировал. Школьник в медпункт не обратился, но еще через два урока мальчику стало плохо – он написал бабушке, что у него сильно болит голова и тошнит.

Бабушка связалась с классным руководителем, та отвела подростка к медсестре. У него было повышенное давление – 145/90. Мальчика отправили домой. Дома школьнику лучше не стало, его отвезли в больницу.

Там мальчику сделали МРТ. Согласно заключению невролога – у школьника "сотрясение головного мозга легкой степени, острый период".

Татьяна Скляр отметила, что ни руководство школы, ни классный руководитель, ни родители мальчика, который запустил сиденье для стула – с родителями ее племянника не связывалсь. Женщина попросила других пользователей из сообщества посоветовать, как дальше действовать.

Ей практически единогласно посоветовали обратиться в полицию. Кое-кто отметил, что дело серьезное, поскольку от удара в висок мальчик мог даже погибнуть.

"Сразу заявление в полицию!", – написала пользовательница с ником Vita Rub.

Другая пользовательница тоже советует обратиться в полицию. В первую очередь – из-за халатности администрации школы и неоказание помощи.

"Ситуация однако. Заявление в полицию это да... только как бы его еще правильно составить. ШКОЛА несёт ответственность за ребенка в учебное время. Я бы написала в полицию на администрацию школы за неоказание помощи и халатное отношение к своим обязанностям", – написала она.

Пользовательница с ником Аленка Седова-Воробьёва отмечает, что у такой травмы могли быть трагические последствия, поэтому обязательно нужно привлечь виновных к ответственности.

"Заявления в полицию!!! Вина и ребенка, и учителя!!! Всех привлечь к ответственности! От удара в висок ребенок мог погибнуть", – отметила женщина.

Пользовательница с ником Татьяна Рыжая рассказала, что в этой школе на уроке острадала ее дочь – и тоже с родителями не связались.

"Дочь училась в этой школе, в 3 классе на уроке физкультуры упала и разрубала ладонь. Спустя пару часов позвонили бабушке, не мне, мол, заберите ребенка! Хотя это ЧП и должны были вызвать скорую. Итог: три шва на ладони и заява. А вот недавно учитель во время урока стукнула ребенка по голове, мама умничка, учитель уволен!", – рассказала пользовательница.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сентябре в Новгород-Северском Черниговской области в классе гимназии №1 им. Б.Майстренко обвалился потолок. Это произошло на перемене – из класса все вышли, благодаря этому никто не пострадал. Позже выяснилось, что это был третий раз, когда в гимназии обваливался потолок.