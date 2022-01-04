В Нью-Йорке учительница самовольно сделала прививку от COVID-19 школьнику: ее арестовали

Американская преподавательница сделала прививку от коронавируса 17-летнему школьнику. Она сделала это у себя дома и без разрешения родителей подростка.

Женщину арестовали, ее ждет суд по уголовным делам. Об инциденте сообщает The New York Times.

Лаура Паркер Руссо – 54-летняя учительница биологии в государственной школе в округе Нассау, штат Нью-Йорк.

В канун Нового года 17-летний школьник был в доме Руссо в поселке Си Клифф на Лонг-Айленде, и она сделала ему укол вакцины против коронавируса. Как отметили в полиции округа Нассау, парень дома рассказал о прививке матери. Она разрешение на укол не давала, так что обратилась к правоохранителям.

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Учительницу арестовали по обвинению в вакцинации несовершеннолетнего от COVID-19 без согласия родителей. 21 января Лаура Паркер Руссо должна предстать перед судом по уголовным делам.

В полиции отметили, что учительница не уполномочена вводить вакцины. Откуда она взяла препарат для укола, там не уточнили. Как и то, что подросток делал в доме преподавательницы.

Лаура Паркер Руссо работает учительницей в Herricks High School в поселке Нью-Гайд-Парк, согласно информации на веб-сайте школы.

В штате Нью-Йорк вакцинация против COVID-19 для школьников не является обязательной. Но некоторые частные школы требуют вакцинации, а город Нью-Йорк требует ее для определенных видов спорта и внеклассных занятий.

В большинстве штатов, включая Нью-Йорк, требуется согласие родителей на прививку против коронавируса. Некоторые родители не позволяют делать их детям уколы из-за опасений относительно возможных побочных эффектов и общей обеспокоенности по поводу того, что прививки только недавно разработали.

Ученые говорят, что вакцины безопасны для детей, и призывают их вакцинировать, потому что дети могут не только заразиться вирусом и распространить его, но также могут серьезно заболеть. Распространение очень заразного варианта Омикрон привело к увеличению количества госпитализаций среди детей в США.

А поскольку широкого иммунитета невозможно добиться без вакцинации несовершеннолетних, официальные лица на федеральном уровне и на уровне штата надеются, что все больше родителей будут прививать против коронавируса своих детей, особенно по мере того, как они будут возвращаться к учебе за партами.

По данным трекера The New York Times, за последние две недели число в округе Нассау случаев коронавируса увеличилось на 301%, а госпитализация в округе Нассау выросла на 47%. По данным штата, примерно 72% детей в возрасте от 12 до 17 лет в округе полностью вакцинированы.