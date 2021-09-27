В Одессе мама обвинила в головной боли ребенка вакцинированных учителей
В Одессе мама школьника считает, что вакцинированные учителя вызывают у детей головную боль. Женщина просит совета, как защитить ребенка.
Скриншот сообщения опубликован на странице группы "Подслушано Одесса" в Instagram. Пользователи отреагировали в основном шутками.
Женщина пишет, что в последнее время сын начал жаловаться на головную боль во время уроков. На третий день она начала выяснять у других мам, в чем дело. И "оказалось", что якобы такая проблема у всех детей, которые сидят за 1-2 партами. А еще голова болит после близкого общения с учителями.
"Я подозреваю, что причина Головных Болей у детей "вакцынированые" учителя", – говорится в сообщении (орфография автора сохранена).
Далее она спрашивает совета, как защитить сына. Вариант, чтобы он сидел до 11 класса за последней партой, она не считает "выходом из положения". И просит оказывать ей помощь анонимно.
Сама пользовательница писала тоже анонимно, поэтому неизвестно ни ее имя, ни о какой школе Одессы и классе идет речь.
Пользователи отреагировали на пост в основном шутками, но кое-то и пожалел ребенка женщины.
"Оплачиваю на кассе чипом после вакцинации. Не очень удобно, в следующем году попрошу прививку в ладонь".
"Жаль ребёнка этой матери".
"Можно, пожалуйста, попросить номер ее лечащего врача, пусть скажет, что он прописывает ей. Многие явно захотели бы так расслабиться".
"А можно в учителях хранить какие-то файлы?"
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
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