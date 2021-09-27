В Одессе мама обвинила в головной боли ребенка вакцинированных учителей

В Одессе мама школьника считает, что вакцинированные учителя вызывают у детей головную боль. Женщина просит совета, как защитить ребенка.

Скриншот сообщения опубликован на странице группы "Подслушано Одесса" в Instagram. Пользователи отреагировали в основном шутками.

Женщина пишет, что в последнее время сын начал жаловаться на головную боль во время уроков. На третий день она начала выяснять у других мам, в чем дело. И "оказалось", что якобы такая проблема у всех детей, которые сидят за 1-2 партами. А еще голова болит после близкого общения с учителями.

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"Я подозреваю, что причина Головных Болей у детей "вакцынированые" учителя", – говорится в сообщении (орфография автора сохранена).

Далее она спрашивает совета, как защитить сына. Вариант, чтобы он сидел до 11 класса за последней партой, она не считает "выходом из положения". И просит оказывать ей помощь анонимно.

Сама пользовательница писала тоже анонимно, поэтому неизвестно ни ее имя, ни о какой школе Одессы и классе идет речь.

Пользователи отреагировали на пост в основном шутками, но кое-то и пожалел ребенка женщины.

"Оплачиваю на кассе чипом после вакцинации. Не очень удобно, в следующем году попрошу прививку в ладонь".

"Жаль ребёнка этой матери".

"Можно, пожалуйста, попросить номер ее лечащего врача, пусть скажет, что он прописывает ей. Многие явно захотели бы так расслабиться".

"А можно в учителях хранить какие-то файлы?"

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

В Украине пришлось закрыть школы из-за провала вакцинации: учителей заподозрили в обмане, поскольку в некоторых учреждениях привившихся резко увеличилось до установленного для "желтой" зоны уровня.