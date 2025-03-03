В Одессе планируют оптимизировать сеть школ: какие изменения ждут учебные заведения

В Одессе некоторые школы перепрофилируют в гимназии или в лицее. Кроме того, в отдельные классы прекратится набор школьников.

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Соответствующее решение принял исполнительный комитет Одесского городского совета, сообщает Суспільне. Согласно документу, предыдущее постановление 2022 года будет отменено, а изменения будут происходить для внедрения реформы Новой украинской школы и обновленного стандарта профильного среднего образования.

В соответствии с проектом:

Одесские лицеи № 28, 23, 51, 55, 65, 78, 80, 82, 85, 89, 5, 12, 14, 15, 17, 30, 41, 67, 71, 92, 16, 37, 5 121, 122, 31, 32, 45, 53, 60, 110, 130 станут Одесскими гимназиями Одесского городского совета с соответствующими номерами.

Одесский лицей "Ланжероновский" Одесского городского совета станет Одесской гимназией "Ланжероновской" Одесского городского совета.

Одесская начальная школа №292 и 313 Одесского городского совета станут Одесскими заведениями дошкольного образования Одесского городского совета с соответствующими номерами.

Процесс оптимизации продлится до 2029 года. Благодаря изменениям удастся обеспечить ученикам доступ к профильному обучению и улучшить качество образования в городе.

Теперь за проект решения должны проголосовать депутаты Одесского городского совета на сессии.

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