В Одессе среди урока на головы школьников посыпался потолок. Видео
В Одессе на головы учеников прямо во время урока с потолка начала падать штукатурка. Инцидент произошел в школе №111 сегодня, 29 ноября.
Видео из класса опубликовали администраторы Telegram-канала "Х***я Одесса" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В школе №111 на Слободке в Одессе – ЧП. Прямо во время урока на головы детей стал осыпаться потолок.
На снятом школьниками видео – несколько парт, стулья, пол между первым и вторым рядами парт (от окна) усеяны кусками штукатурки, некоторые довольно большие. На потолке зияет приличных размеров дыра в штукатурке.
По информации Telegram-канала "Новини.LIVE Odesa", инцидент произошел в кабинете информатики. Вероятная причина – сырость из-за "дождя и дыр в крыше".
Также отмечается, что никто не пострадал. Хотя на видео слышно, как женской голос (учительница или одноклассница, неизвестно) спрашивает ученика по имени Виталий, все ли с ним нормально. Ученик отвечает утвердительно, на что она ему возражает: кажется, нет – он красный и его трясет.
Специалисты уже осматривают кабинет и рухнувший потолок, составляют акт.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В одной из аудиторий Одесского национального университета им. И.И. Мечникова начали отпадать куски штукатурки. Это произошло 23 ноября, во время лекции в аудитории № 43 на первом этаже. Никто не пострадал.
В школе Днепра №2 прямо на уроке с потолка упала лампа. За ней на детей посыпались куски штукатурки. Несколько учеников получили ссадины и ушибы. А учительница якобы отреагировала на инцидент словами "калик нет, следовательно, все нормально". Инцидент произошел 9 ноября.
В конце сентября в Новгород-Северском Черниговской области в одном из классов гимназии №1 им. Б.Майстренко обвалился потолок. Это произошло во вторник, 21 сентября, на перерыве – из класса как раз все вышли, поэтому никто не пострадал. Здание гимназии №1 в Новгород-Северском завершили строительство в 1912 году.