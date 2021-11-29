В Одессе среди урока на головы школьников посыпался потолок. Видео

В Одессе на головы учеников прямо во время урока с потолка начала падать штукатурка. Инцидент произошел в школе №111 сегодня, 29 ноября.

Видео из класса опубликовали администраторы Telegram-канала "Х***я Одесса" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В школе №111 на Слободке в Одессе – ЧП. Прямо во время урока на головы детей стал осыпаться потолок.

На снятом школьниками видео – несколько парт, стулья, пол между первым и вторым рядами парт (от окна) усеяны кусками штукатурки, некоторые довольно большие. На потолке зияет приличных размеров дыра в штукатурке.

Видео дня

По информации Telegram-канала "Новини.LIVE Odesa", инцидент произошел в кабинете информатики. Вероятная причина – сырость из-за "дождя и дыр в крыше".

Также отмечается, что никто не пострадал. Хотя на видео слышно, как женской голос (учительница или одноклассница, неизвестно) спрашивает ученика по имени Виталий, все ли с ним нормально. Ученик отвечает утвердительно, на что она ему возражает: кажется, нет – он красный и его трясет.

Специалисты уже осматривают кабинет и рухнувший потолок, составляют акт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :