В Одессе учительница на уроке за 35 минут не сказала ни слова на украинском языке и уволилась сама

Учительница истории одной из одесских школ проводила уроки на русском языке и распространяла антиукраинские нарративы. Сейчас педагог написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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Об этом рассказала представитель языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк в комментарии для портала "Думская". Школьники, которым проводили урок, предоставили запись продолжительностью более 35 минут, которую проанализировали специалисты. Известно, что за этот период педагог не сказала ни слова на украинском языке.

"Учительница на протяжении урока не сказала ни слова на государственном языке. И то, что она детям говорила, это если бы воспринимать информацию поверхностно, вырвать конкретный отрывок, то трудно что-то такое зафиксировать. Но если уж анализировать весь урок целостно, то там нарративы что-то вроде того, что украинскую идентичность создала Австро-Венгерская империя, о том, как украинцы встречали российскую армию на переломе 19-20 веков с хлебом и солью", – подчеркнула Витко-Присяжнюк.

Как сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, в школе сразу начали проверку, а учительница, узнав об этом, написала заявление на увольнение.

"Я пригласила ее к себе, и, когда включили аудиозапись урока, она заявила, что будет увольняться, и, по моему мнению, это абсолютно правильное решение. Потому проверку приостановили. Дети во время разговора заявили, что она вела уроки на украинском языке, но с переходом на русский. Впрочем, здесь дело уже не в языке", – поделилась Буйневич.

По результатам рассмотрения жалобы предприняты меры государственного контроля. После этого будут решаться вопросы об открытии административного производства. Учительнице может грозить штраф в пять тысяч гривен. Номер школы, где произошло нарушение, не разглашается, ведь проверка еще продолжается.

"Даже если учительница уволилась, это не освобождает ее от административной ответственности, потому что нарушения уже зафиксированы. Отдельно готовим письмо на образовательного омбудсмена и материалы превентивно передаем СБУ", – подчеркнула Витко-Присяжнюк.

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