В одном из городов Украины появятся бесплатные 'зимние школы': что это такое и где они будут работать

В Ивано-Франковске на период каникул с 29 декабря 2025 по 9 января 2026 года будут работать бесплатные "зимние школы". Школьники смогут посещать различные секции, кружки, мастер-классы и экскурсии.

По словам главы города Руслана Марцинкива, это сделано для того, чтобы дети меньше времени проводили в гаджетах и имели возможность развиваться и общаться. Перечень 11 локаций он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Стартуют бесплатные зимние школы. Спорт, творчество, новые знания, интересные мастер-классы, экскурсии, квесты – все самое интересное для детей. Всего будет 11 зимних школ с 29 декабря по 9 января", – написал городской голова.

Куда можно отвести школьника в Ивано-Франковске на период зимних каникул:

"Дети объединяют Украину" на базе Центра патриотического воспитания учащейся молодежи им. С. Бандеры, где запланированы исторические студии и экскурсии по городу.

Городской центр детского и юношеского творчества ежедневно будет проводить мастер-классы по различным видам искусства.

На базе Городского центра научно-технического творчества будет функционировать "Техношкола" по техническому моделированию, дизайну, фотоискусству и управлению БПЛА.

Детско-юношеские спортивные школы №2 и №3 приглашают детей и молодежь к открытым тренировкам по баскетболу, волейболу, настольному теннису, регби, футболу, шахматам и самозащите.

В Центре образовательных инноваций будет работать STEM-школа инноваций по изучению иностранных языков, дизайна и углубленных занятий по химии, математике и биологии.

Центр "КУТ" предлагает обучение мобильной фотографии и SMM.

Городская детская экологическая станция реализует зимнюю школу "Эко-бум" с экоэкскурсиями и мастер-классами.

Образовательно-художественный центр приглашает юных поэтов, музыкантов и знатоков игры "Что? Где? Когда?".

Сеть клубов "Академия досуга" организует творческие, спортивные и познавательные мероприятия по месту жительства.

Зимняя школа "Креативия" на базе Высшего художественного профессионального училища №3 предлагает мастер-классы по флористике, резьбе по дереву и хендмейду.

По словам Марцинкива, более подробную информацию о расписании занятий и регистрации можно узнать на официальных Facebook-страницах заведений.

