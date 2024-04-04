В одном из лицеев Житомира не будут набирать первоклассников: что случилось

В житомирском лицее №12 с этого учебного года не будут набирать первоклассников. Так в городе готовятся к реформе Новой украинской школы, которая станет пилотироваться в 2025 году. В Департаменте образования города объясняют, что таким образом планируют постепенно особождать учебное заведение, чтобы оно было готово к модернизации.

В частности, по словам замдиректора департамента образования Светланы Ковтуненко, с лицеем будут выводить также и среднюю школу. Она заметила, что лучше не набирать школьников в учебные заведения, чем потом их переводить в другие. Кроме того, в администрации заверили, что будут трудоустраивать учителей. Об этом чиновник сообщила на заседании исполнительного комитета.

"Согласно реформированию "Новой украинской школы" в 2027 году мы перейдем на 12-летнюю профильную систему образования. У нас будут лицеи новые, в которые ученики будут поступать. Это уровень нынешних классов – 10, 11, 12. Для этого нам нужны" крепкие "профессиональные коллективы. Один из таких мы выбрали – это коллектив 12 школы. Мы видим это заведение как гуманитарный лицей нового типа", – сказала Ковтуненко.

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"Надо вывести оттуда начальную школу, а потом постепенно и средние классы. Лучше не набирать учеников, чем потом переселять их куда-то. Также мы трудоустроим учителей", – добавила она.

Чиновница объяснила, что дети смогут записаться в первые классы соседних школ, а распределение будет делаться по улицам проживания школьников. Для того, чтобы узнать, за какой территорией будет закреплен лицей, жители общины смогут воспользоваться интерактивной картой.

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