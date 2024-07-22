В одном из университетов Киева отменили дистанционное обучение: студенты возмущены

Студенты 1-4 курсов Киевского национального экономического университета им. Гетмана, зачисленные на дневную форму, больше не смогут учиться дистанционно. Получить доступ к такому образованию могут только соискатели, которые находятся на временно оккупированной территории Украины или за рубежом.

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Об этом сообщили в официальной Telelgram-канале КНЭУ со ссылкой на деканат университета. Там отметили, что для того чтобы продолжить учиться дистанционно, студентам нужно подать документ, подтверждающий пребывание за пределами страны.

Кроме того, администрация учебного заведения сообщила о том, что учиться в дистанционном формате в связи с трудоустройством не разрешено.

"Возможность обучения с 01.09 в дистанционном формате (асинхронном) на дневной форме обучения будет только для студентов, которые находятся на временно оккупированной территории или за границей (студенты должны вместе с заявлением подать документ, подтверждающий ваше пребывание и цель). Заявления будем принимать с 20.08 по 25.08. В связи с трудоустройством дистанционный формат не разрешен", – говорится в сообщении.

Студенты таким решением недовольны и отмечали, что многие уже работают, из-за чего не смогут совмещать работу с офлайн-обучением.

"Многие студенты уже работают и это нереально сочетать с полноту офлайн-обучением. Не поддерживаю".

"Света нет, но вы уезжайте в Киев".

"Да еще и на большинстве специальностей нет даже заочной формы".

"Можно совмещать, но не с каждой работой и+ это очень жестко".

"Если я собираюсь уехать за границу и учиться онлайн, то как выйти из этой ситуации? Деньги платят, какая разница учебному заведению где я нахожусь".

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