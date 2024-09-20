В первой подземной школе Харькова остановили обучение до понедельника: что случилось

Занятия в первой подземной школе Харькова, построенной в Индустриальном районе, приостановлены до понедельника, 23 сентября. За это время коммунальные службы должны убрать стекло и другой габаритный мусор на прилегающей к заведению территории после обстрела города 19 сентября.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что это удачный опыт, ведь подземная школа выдержала такой вызов и не была повреждена после обстрела.

"Мы приостановили занятия до понедельника, потому что много разрушений есть. Подземная школа выдержала этот вызов. Однако были повреждены здания наземной школы и детского сада, расположенные вблизи эпицентра взрыва. У них выбило окна, есть и другие разрушения. Что касается нашей подземной школы, там все более-менее хорошо", – сказал Терехов.

Он также добавил, что сейчас строятся еще три подземные школы. Чиновник отметил, что дети должны иметь возможность учиться и социализироваться.

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