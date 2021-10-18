В Полтаве 5-классник запугивает лицей: ходит с ножом, избивает детей и угрожает расправой учителям

В Полтаве пятиклассник терроризирует лицей № 6 "Лидер". Родители говорят, он приносит нож, наркотики, газовый баллончик, запугивает учителей и детей.

Они даже решили в знак протеста не пустить детей на уроки. Так родители пытаются добиться отчисления дебошира. Об этом рассказала председатель родительского комитета местному изданию "Полтавщина".

По словам женщины, речь идет о пятикласснике по имени Владимир Герасимов. Он четыре года запугивал учеников младшей школы и своего учителя, и продолжает это делать уже в средней школе. Лицей сначала отказал мальчику в переводе в 5 класса, но, отметила председатель родительского комитета, не из-за поведения – а за низкого уровня знаний. Но мать школьника пожаловалась в управление образования, и там решили, что лицей таки должен его принять.

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"Недавно бросил в голову одноклассницы свинец, она получила сотрясение мозга. После этого управление образования почему-то решило перевести его в наш класс, однако его поведение ожидаемо не изменилась", – рассказала председатель родительского комитета.

Она говорит, что пятиклассник приносит в школу нож, наркотики, газовый баллончик и сигареты. Учеников запугивает, учителям – угрожает.

"Он запугивает, бьет других учеников, крадет их вещи. Авторитетов в школе у него нет. Он угрожает учительнице: "Я знаю, где ты живешь, ходи и оглядывайся", – говорит женщина.

А вот родители, по ее словам, сына полностью поддерживают. Отец парня якобы принадлежит к одной из полтавских криминальных группировок. Об этом знают в школе, а потому боятся трогать 5-классника.

Женщина привела пример, когда парень взял у старшеклассников в долг 200 грн и потом отказался их возвращать. Старшеклассники его избили. А потом избили уже их: пригласили на СТО "поговорить", а туда приехали члены банды с пистолетами, и на кулаках "объяснили", что долга нет.

Председатель родительского комитета отметила, что ювенальная полиция в курсе проблемы, потому что патрульные не раз приезжали на вызовы в лицей. Но, говорит она, правоохранители пока не могут помочь – правда, причины не указывает.

Женщина отметила, что сегодня родители будут просить управления образования освободить лицей от дебошира, ведь его однокласникив боятся ходить на уроки.

"В знак протеста мы решили, что сегодня наши дети не придут на уроки до тех пор, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью. Если нам не помогут в управлении, мы будем писать письмо в министерство и пока озвучиваем проблему через СМИ", – сказала председатель родительского комитета.

По данным "Полтавщины", Владимир Герасимов входит в группировку полтавского криминального авторитета Александра Соколовского.

В полиции пообещали чуть позже прокомментировать ситуацию с мальчиком, который терроризирует лицей.

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