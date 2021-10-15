В Днепре 6-классник на уроке набросился на учительницу с кулаками: забрала у него смартфон

В Днепре ученик 6-го класса избил преподавательницу прямо на уроке. Инцидент произошел в школе №94.

Подросток набросился на преподавательницу с кулаками, когда она отобрала у него смартфон. О чрезвычайном происшествии рассказала дочь учительницы Ольга Остапенко местному изданию "Наше місто".

На уроке 6 класса один из учеников играл на смартфоне и щелкал орехи. На замечания учительницы подросток отвечал нецензурной лексикой. Тогда она подошла и забрала у него смартфон.

Это вывело школьника из себя, и он набросился на преподавательницу с кулаками.

Видео дня

"Все руки, грудная клетка, живот покрыты кровоподтёками и гематомами. Если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребёнок", – рассказала дочь учительницы Ольга.

По ее словам, этот ученик не раз вел себя агрессивно – и по отношению к преподавателям, и к другим детям. Остапенко рассказала, что родители мальчика забрали документы из школы. Маме Ольги никто извинений не принес.

Сейчас комиссия школы устанавливает все обстоятельства инцидента.

"С целью недопущения унижения учителя мной лично, как директором школы, осуществляются меры в соответствии с действующим законодательством", – заверила директор школы Евгения Таран.

Она также отметила, что правоохранители "примут справедливое решение" об ответственности родителей за действия их ребенка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США, штате Луизиана,18-летняя школьница на перемене избила 64-летнюю учительницу с инвалидностью. Полиция подозревает, что на такой поступок девушку побудил челлендж в социальной сети TikTok "пощечина учителю". При этом школьница не просто дала преподавательнице пощечину – она продолжала наносить удары один за другим, и продолжала, даже когда женщина упала на пол.