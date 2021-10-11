Американская школьница на перемене избила 64-летнюю учительницу с инвалидностью. Подозревают, для TikTok-челленджа. Видео

В США, штате Луизиана, 18-летняя школьница на перемене избила учительницу. У 64-летней преподавательницы – инвалидность.

Полиция подозревает, что на такой поступок девушку побудил челлендж в социальной сети TikTok "пощечина учителю". Школьнице грозит пять лет тюрьмы, сообщает The Washington Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в средней школы Ковингтона, округ Сент-Таммани. На записи видно, как 18-летняя школьница Ларрианна Джексон разговаривает с учительницей, которая сидит за столом. Вероятно, разговор происходил на перемене, поскольку класс был почти пустым, а на фоне был слышен шум в коридоре.

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Тот, кто записывал видео, казалось, ожидал, что что-то должно произойти. За кадром слышны фразы "Ей лучше [ругательство] нет" и "Я начинаю бежать", когда Джексон говорит с учительницей. Что именно сказала Джексон, на видео не слышно.

Далее девушка замахивается и бьет учительницу. Но одним ударом школьница не ограничивается, а наносит их множество по лицу и голове. Когда 64-летняя учительница падает на пол, Джексон продолжает ее бить. В это время на заднем плане кричат "зрители".

Пострадавшая учительница сейчас отдыхает дома, у нее после нападения остались синяки. Как зовут учительницу и какой предмет она преподает, не сообщается.

Преподаватели, сами школьники и полиция склоняются к тому, что на такой жестокий поступок ученицу "вдохновил" октябрьский челлендж в социальной сети TikTok "пощечина учителю". Но пока связь с челленджем не доказана.

Команда по связям с общественностью TikTok в Twitter попыталась откреститься от "пощечины учителю". Челлендж назвали "слухом" и "оскорблением для преподавателей во всем мире". Компания заявила, что если такой контент обнаружат, его удалят.

Ларрианне Джексон грозит до 5 лет тюрьмы с отбытием не менее одного года непосредственно в местах лишения свободы и штраф в размере до $5 тыс. По словам представителя полицейского управления Ковингтона сержанта Эдвина Мастерса, инцидент квалифицировали как уголовное преступление, поскольку учительница получила травмы.

Личность "операторов" ролика установили – им оказались неназванный полицией несовершеннолетний и 18-летняя Тринити Жерве. Им предъявлены обвинения в незаконном размещении информации о преступной деятельности для получения дурной славы и огласки.

"Департамент полиции Ковингтона хочет, чтобы этот инцидент послужил напоминанием нашей молодежи о том, что даже видеозапись незаконной деятельности может привести к уголовным обвинениям", – говорится в сообщении департамента.

Случаи, связанные с октябрьским челленджем TikTok "пощечина учителю", в США уже фиксировали. Ранее учительница из Южной Каролины, округ Ланкастер, получила удар по затылку. Еще известно о подобном нападении на преподавателя в Спрингфилде, штат Миссури.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в октябре в американском сегменте TikTok в трендах появилсяновый челлендж для школьников – "пощечина учителю". Суть челленджа такая: ученик должен подойти к своему учителю или другому сотруднику школы, дать пощечину и убежать.

Профсоюзы стали предупреждать учителей об опасности. По всей стране призывали родителей и учителей принять меры, чтобы дети не участвовали в челлендже. А также предупреждали о том, что наказание за участие будет серьезным.

В сентябре школы США столкнулись с другим опасным челленджем Tik Tok – под хэштегoм #deviouslick и #deviouslicks. Чтобы принять участие, ученикам нужнo было что-тo украсть в шкoле. Крали или пытались украсть туалетную бумагу, унитазы, зеркала, санитайзеры, дорожные знаки с парковок учебных заведений.