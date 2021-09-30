В США преподавателей предупредили о новом челлендже в TikTok – "пощечина учителю"

В октябре американским школьникам-пользователям TikTok предлагают новый челлендж – "пощечина учителю". Пользователи соцсети составили список челленджей на каждый месяц учебного года.

В США обеспокоены грядущим трендом, который, по сути, означает нападение на преподавателей. Как сообщает local10.com, в одном из округов Флориды профсоюз предупредил учителей об опасности.

Пользователи Tik Tok составили список челленджей на каждый месяц учебного года. В трендах соцсети значится, что для октября это – slap a teacher ("пощечина учителю").

Суть челленджа такая: ученик должен подойти к своему учителю или другому сотруднику школы, дать пощечину и убежать.

Видео дня

Однако перед тем, как скрыться с места преступления, участник должен убедиться, что все это засняли на видео, иначе задание не будет считаться выполненным.

В штате Флорида, округе Брауард серьезно восприняли анонс октябрьского челленджа в Tik Tok. Союз учителей Брауарда предупредил своих членов о возможных неприятных инцидентах.

Профсоюз разослал электронное письмо, в котором учителей просят присматривать за своими коллегами-преподавателями и учениками, бегущими к ним или которые снимают видео на свои телефоны.

Учителей также призвали сообщать о любых инцидентах в местную полицию и выдвигать обвинения как против нападавшего, так и против человека, снимающего видео. В письме отмечается, что школьная система Брауарда очень серьезно относится к угрозе.

Пользователи TikTok уже составили полный список челленджей на учебный год. Судя по всему, челлендж ноября – поцеловать девушку друга. И, конечно, заснять это на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре школы США столкнулись с другим опасным челленджем Tik Tok – под хэштегoм #deviouslick и #deviouslicks. Суть иcпытания заключалась в тoм, что ученикам нужнo было что-тo украсть в шкoле. Крали или пытались украсть туалетную бумагу, унитазы, зеркала, санитайзеры, дорожные знаки с парковок учебных заведений.