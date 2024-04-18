В Полтавской области родители заказывают меню в школе через приложение: как учитель информатики облегчил работу работникам столовой

В Полтавской области учитель информатики Терешковского лицея Виталий Помаз разработал программу для электронного заказа меню родителями школьников. По его словам, выбирать блюда нужно с вечера, а уже утром работники столовой имеют 95% информации, которая им необходима для того, чтобы приготовить ученикам обеды.

Родители таким решением удовлетворены и отмечают, что благодаря такому приложению заказывают еду своим детям каждый день и знают, какое именно меню их ждет завтра. Кроме того, в выборе могут участвовать и сами школьники, предпочитая любимые блюда. О нововведениях рассказал телеканал "ІРТ-Полтава".

"Родителям достаточно зайти в приложение в раздел "заказ", выбрать своего ребенка, потому что мы понимаем, что у родителей может быть не один ребенок. Нажимаем кнопку "сохранить". Этот заказ уже столовая видит. Утром, например, работники столовой, когда они приходят, у них уже на 7 утра есть 95% информации, которая им необходима", – делится Помаз.

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Он пояснил, что приложение поделено на две части. К одной имеют доступ родители, заказывающие еду. Другая – у администрации учебного заведения, которая отвечает за заказ продуктов.

По словам шеф-повара лицея Натальи Окутиной, работать таким образом стало гораздо легче. Ведь уже с утра можно увидеть сколько есть заказов в каких классах. Если же нужно, родители могут сделать дозаказ. Кроме того, до 9 утра можно отменить меню, в случае, если ребенок заболел.

Кроме основного заказа в приложении можно выбрать и изделия из буфета – пирожки, булки, блины, кексы, бутерброды и салаты.

Руководство лицея поделилось, что программа будет дорабатываться, чтобы она стала еще более удобной.

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