В Раде предложили измерять у школьников речевые компетенции: что это значит и для чего нужно

Ольга Липич
Моя Школа
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В Раде предложили измерять у школьников речевые компетенции: что это значит и для чего нужно

Законопроект о создании в школах украиноязычной образовательной среды предусматривает также разработку системы измерения речевых компетенций у школьников. Речь идет об умении учеников использовать язык на практике – выражать свои мысли, желания, намерения, просьбы.

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Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона №12086, она опубликована на сайте парламента. Там сказано, что в случае принятия законопроекта правительство должно обеспечить "разработку и принятие нормативно-правовых актов, в том числе и о системе измерения речевых компетенций".

Целью этого законопроекта, как сообщалось ранее, является запрет для всех участников образовательного процесса общения на русском языке вне уроков.

В Раде предложили измерять у школьников речевые компетенции: что это значит и для чего нужно

Народные депутаты пояснили, что общение вне уроков на русском языке негативно влияет на формирование у детей речевых навыков и в целом на "становление государственного языка и формирование украинской идентичности, от чего напрямую зависит развитие и безопасность государства".

Авторы отметили, что практика измерения речевых компетенций детей положительно показала себя в США, Британии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Дании, Эстонии и Австрии.

"Опыт этих и других стран доказывает, что системы измерения речевых компетенций детей являются важным компонентом образования, особенно на этапе переходного периода между дошкольниками и младшей школой. Что больше – необходимо в странах, где существуют проблемы с овладением государственным языком. И именно учебные заведения должны обеспечивать практическую реализацию этих систем", – говорится в пояснительной записке.

Как сообщал OBOZ.UA, школьников не будут штрафовать за русский язык во время учебы в школе. Об этом сказала нардеп Наталья Пипа, которая инициировала законопроект об украиноязычной среде, который предусматривает запрет для учителей и учеников говорить на русском.

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