В Раде предложили измерять у школьников речевые компетенции: что это значит и для чего нужно

Законопроект о создании в школах украиноязычной образовательной среды предусматривает также разработку системы измерения речевых компетенций у школьников. Речь идет об умении учеников использовать язык на практике – выражать свои мысли, желания, намерения, просьбы.

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Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона №12086, она опубликована на сайте парламента. Там сказано, что в случае принятия законопроекта правительство должно обеспечить "разработку и принятие нормативно-правовых актов, в том числе и о системе измерения речевых компетенций".

Целью этого законопроекта, как сообщалось ранее, является запрет для всех участников образовательного процесса общения на русском языке вне уроков.

Народные депутаты пояснили, что общение вне уроков на русском языке негативно влияет на формирование у детей речевых навыков и в целом на "становление государственного языка и формирование украинской идентичности, от чего напрямую зависит развитие и безопасность государства".

Авторы отметили, что практика измерения речевых компетенций детей положительно показала себя в США, Британии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Дании, Эстонии и Австрии.

"Опыт этих и других стран доказывает, что системы измерения речевых компетенций детей являются важным компонентом образования, особенно на этапе переходного периода между дошкольниками и младшей школой. Что больше – необходимо в странах, где существуют проблемы с овладением государственным языком. И именно учебные заведения должны обеспечивать практическую реализацию этих систем", – говорится в пояснительной записке.

Как сообщал OBOZ.UA, школьников не будут штрафовать за русский язык во время учебы в школе. Об этом сказала нардеп Наталья Пипа, которая инициировала законопроект об украиноязычной среде, который предусматривает запрет для учителей и учеников говорить на русском.

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