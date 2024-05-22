В Раде приняли закон об общевойсковой подготовке в школах и профтехах: что предусматривает

Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки. Решение поддержали 297 народных избранников.

Принятый в целом закон вводит в школах, лицеях и техникумах общевойсковой подготовки вместо допризывной, будет осуществляться она в рамках учебного предмета "Защита Украины". Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Он отметил, что 22 мая депутаты приняли в целом закон об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки. За него проголосовали 297 народных избранников.

"Вместо допризывной подготовки предлагается ввести начальную общевойсковую подготовку: Начальная общевойсковая подготовка реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений, имеющих лицензию на производство образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий направленных на военно-патриотическое воспитание", - говорится в сообщении нардепа.

Видео дня

Также Железняк добавил, что разработку и утверждение программ по учебному предмету "Защита Украины" будет осуществлять центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующую государственную политику в сферах образования и науки по согласованию с Минобороны.

Больше деталей раскрыл инициатор законопроекта, народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук. Он уверен: сейчас совершенствование системы начальной общевойсковой подготовки и актуализация ее содержания жизненно важна для государства.

"По завершении войны угроза с севера никуда не исчезнет. Поэтому чрезвычайно важно в системе среднего образования учить наших учеников защищать Украину. Это не только и не столько о том, как это делать, сколько о том, зачем нужно это делать", – отметил он.

Грищук также объяснил: предложенный им законопроект вносит изменения в ряд статей сразу в нескольких действующих законах, в частности, "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне Украины", "Об образовании" и "Об основах национального сопротивления".

"Сейчас существуют два понятия, определяющие систему подготовки, – допризывная и начальная общевойсковая подготовка, противоречащие друг другу. Законопроект объединяет эти два понятия, то есть устраняет коллизию", – пояснил нардеп.

Давно устаревшими он считает также подзаконные нормативные акты, которые "разделяют девушек и парней во время изучения предмета "Защита Украины" и ограничивают обучение женщин в высших учебных заведениях, которые хотят преподавать предмет". И новый закон в этой части их актуализирует.

Кроме того, принятым законопроектом введена модульная система преподавания. Каждый модуль посвящен отдельной теме, как то домедицинская помощь, гражданская защита, информационная безопасность.

В школах и других учебных заведениях больше не будет устаревших тем вроде строевой подготовки. Вместо этого больше внимания будет уделяться донесению до молодежи понимания важности защиты своего государства и изучению новых технологий, используемых в современной войне.

Закон также создает предпосылки для привлечения ветеранов, а также общественные и ветеранские организации к преподаванию предмета или отдельных модулей.

"Правительство выделило 1,74 млрд гривен для обновления центров "Защиты Украины", закупки оборудования и интерактивных тиров. Повышение квалификации учителей", – подытожил Грищук.

Напомним, ранее стало известно, что МОН обратилось к руководителям университетов с требованием соблюдать языковой закон. Ведомство обратило внимание, что в 2023 году в уполномоченный по защите государственного языка поступило вдвое больше обращений по сравнению с прошлым годом. В частности, в 96 заявлениях говорилось о нарушениях в университетах.