Вдвое больше нарушений: МОН обратилось к руководителям университетов с требованием соблюдать языковой закон

Министерство образования и науки Украины обратилось к руководителям учреждений высшего и предвысшего образования с требованием соблюдать закон об украинском языке. В частности, ведомство обратило внимание, что в 2023 году к уполномоченному по защите государственного языка поступило вдвое больше обращений по сравнению с прошлым годом. В частности, в 96 заявлениях говорилось о нарушениях в университетах.

Такой показатель составляет 62% от всех обращений, которые касались учебных заведений, сообщает Оsvita.ua. Наибольшее количество заявлений по поводу нарушений закона о языке поступило из Киева – 42, Харькова – 9, Одессы – 9 и Днепра – 6.

"Отмечаем необходимость усиления институционального контроля за обеспечением выполнения требований законодательства относительно применения государственного языка в рамках образовательного процесса и при исполнении служебных обязанностей руководителями и педагогическими работниками учебных заведений", – говорится в сообщении.

Сообщения о нарушениях чаще всего касались употребления русского языка при проведении лекций и использования учебных материалов.

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Учитывая это, МОН призвало принять меры по обеспечению требований закона и придерживаться рекомендаций языкового омбудсмена.

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