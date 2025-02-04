В Ривненской области 28 школ перевели на дистанционное обучение: что случилось

28 школ Ривненской области перешли на дистанционное обучение, из них 7 в областном центре. К таким мерам вынуждены были прибегнуть из-за обострения заболеваемости гриппом и ОРЗ.

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Об этом сообщил начальник Ривненской областной военной администрации Александр Коваль на странице в Facebook. Он отметил, что за прошедшую неделю произошел рост заболеваемости на 25%. Всего медики зафиксировали 8575 случаев, что на 22% превышает эпидемиологический порог.

"28 школ Ривненской области переведены на дистанционное обучение. Из них 7 в областном центре. Все из-за обострения заболеваемости гриппом и ОРЗ. Поручил департаменту здравоохранения мониторить ситуацию и принимать предусмотренные меры. Предотвратить заболевание также помогут элементарные правила гигиены. Чаще мойте проветривайте помещение, проходите места скопления людей. Если же появились симптомы, обращайтесь к врачу", – написал чиновник.

Также онлайн до 7 февраля будут учиться некоторые школьники в Черновцах, сообщил molbuk.ua. В лицее №7 зафиксировали 27% заболеваемости от общего числа учеников. В то же время, в гимназии № 5 среди общего количества школьников – 24% заболеваемости. До 31 января дистанционно обучались школьники начальных и 5-9 классов. Кроме того, онлайн будут учиться ученики начальных классов в лицеях №4, 16, 18, 20, Коровийском и гимназии №15.

После мониторинга уровня заболеваемости в учебных заведениях будут приниматься решения по дальнейшим действиям.

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