Когда в школах Украины будут весенние каникулы в 2025 году

В Украине учебный год в школах проходит с 1 сентября 2024 года по 30 июня 2025-го. Согласно решению Кабинета Министров, продолжительность занятий, отдыха между ними и другие формы организации образовательного процесса устанавливаются заведением общего среднего образования в пределах времени, предусмотренного программой.

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Согласно решению Министерства образования и науки школы самостоятельно принимают решения, однако ведомство рекомендует провести весенние каникулы с 24 марта по 30 марта. Продолжительность перерыва между учебой в заведениях образования не может составлять менее 30 календарных дней и будет определяться педагогическим советом.

В школах должны учитывать возрастные особенности, физическое, психическое и интеллектуальное развитие детей, особенности региона. А также принимать во внимание пределы времени, предусмотренного образовательной программой, в соответствии с объемом нагрузки в рамках учебного плана.

Кроме того, должна учитываться безопасность и социально-гуманитарная ситуация. В случае необходимости заведения образования могут переходить на дистанционное обучение.

Значительное количество регионов отказалось от осенних каникул в пользу более длинных зимних. Дети должны закончить обучение 31 мая, однако в течение июня будут проходить дополнительные уроки для восполнения образовательных потерь, а также будут проводиться консультации для учеников старших классов.

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