В Ривненской области директора школы оштрафуют на 3500 гривен из-за другого учителя: что случилось

В Ривненской области директор школы должен заплатить штраф в размере 3500 гривен. Руководитель устроил своего сына-педагога в учебное заведение, чем повлек конфликт интересов.

Об этом сообщает Радио Трек. Стало также известно, что директор премировал своего родственника.

Напомним, во Львовской школе № 96 бывший директор Галина Михайлик уже несколько недель не дает новой руководительнице Ярине Нечепурной попасть на рабочее место. Женщина возглавляла учебное заведение в течение последних двух лет, однако в феврале 2024 года у нее закончился срок действия трудового договора. Она приняла участие в конкурсе, однако проиграла и теперь не может признать поражение.

Более того, бывшая руководительница злоупотребляла своей должностью. По словам руководителя департамента образования области, женщина осуществляла закупки без проведения тендеров и взяла на работу свою маму, премировала ее, не предупредив отдел образования.

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Также в Черновцах директора гимназии №5 Вере Сопетик объявили выговор из-за невыполнения служебных обязанностей и лишили надбавки к зарплате. В частности, руководитель учебного заведения, согласно документу, допустила унижение учеников и нарушение их прав во время воспитательной беседы с полицейской.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем закончился скандал в ривненской гимназии №5 и за что наказали директора.

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