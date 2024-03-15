Директору гимназии № 5 в Черновцах объявлен выговор: она позволяла унижать детей. На очереди – классные руководители

Директору гимназии № 5 в Черновцах Вере Сопетик объявили выговор из-за невыполнения служебных обязанностей и лишили надбавки к зарплате. В частности, руководитель учебного заведения, согласно документу, допустила унижение учеников и нарушение их прав во время воспитательной беседы с полицейской.

Об этом рассказала начальник городского управления образования Ирина Ткачук в интервью "Суспільному". По ее словам, сейчас родители требуют отстранить от процесса обучения классных руководителей, присутствовавших во время инцидента. В Департаменте управления образования города планируют продлить сроки работы комиссии, изучающей ситуацию в школе.

Согласно тексту приказа, сотрудница полиции во время воспитательной беседы, которая проводилась с учениками гимназии, психологически давила на школьников, угрожала, запугивала и унижала их. Все это представительница правоохранительных органов делала в присутствии классных руководителей, учителей и психолога. На одном из таких уроков была и директор, которая не вмешалась в ситуацию и допустила нарушение прав детей. В то же время Сопетик своей вины не признала.

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Родители также требуют увольнения руководителя учебного заведения, аргументируя это тем, что в лицее дети не чувствуют себя безопасно. По их словам, если этого не произойдет, то ученики перестанут ходить на уроки по решению взрослых. Они также жалуются на классных руководителей, которые не вмешались в ситуацию, а просто наблюдали. Родители требуют создать надлежащие условия для доступа к качественному образованию в районе.

"То, что мы услышали, имело признаки травли. Согласно свидетельствам родителей и детей, с которыми работали независимые психологи, понимаем, что такие вещи носили системный характер. Правоохранители, наверное, будут составлять протоколы относительно всех участников конфликта, будут передавать их в суд, где установят административную ответственность", – сказала Ткачук.

Она добавила, что управление образования рекомендовало руководству гимназии сменить руководителей в классах, где произошел инцидент. Однако такое решение принимает учебное заведение самостоятельно.

Предварительно, директор гимназии на время служебного расследования отстранена от исполнения обязанностей. В частности, это произошло из-за заявлений родителей, в которых они сообщали о травле и запугивании детей учителями и администрацией школы.

Полицейская, обзывавшая школьников, больше не будет работать с детьми. В результате служебного расследования ей назначили дисциплинарное взыскание, предупредив о неполном соответствии службе.

Напомним, в Черновицкой гимназии полисменка во время визита в учебное заведение для проведения беседы о поведении в школе обзывала детей тупыми и угрожала сдать их в детский дом. Кроме того, представительница правоохранительных органов, по словам родителей, спрашивала школьников о подлежащем и сказуемом, а когда ученики отвечали неправильно, заставляла их приседать. Ситуация получила огласку в соцсетях, поэтому в нее вмешались представители управления образования города, ювенальная полиция и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что министр образования и науки Оксен Лисовой отреагировал на издевательство над ребенком в лицее Ивано-Франковска и раскритиковал администрацию за пассивную позицию.

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