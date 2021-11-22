В Ривненской области школа только с 4% вакцинированных учителей все равно работает оффлайн: как так произошло

В селе Степангород Ривненской области школа ополчилась против вакцинации. Хотя из 87 работников заведения привились против COVID-19 только пятеро, все продолжают ходить на работу.

Более того, – родители учеников их в этом поддерживают. Об антивакцинаторском бунте в школе говорится в сюжете телеканала "Ровно 1" от 17 ноября.

В школе в селе Степангород Владимирецкой общины учатся 650 детей. Заведение работает в очном формате, хотя по состоянию из 87 работников заведения вакцинировались против коронавируса только пятеро, то есть 4%. "Секрет" работы школы в офлайн-режиме простой – там игнорируют приказ Минздрава об отстранении невакцинированных сотрудников сферы образования.

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"Мы – за вакцину, но пока она экспериментальная, поэтому мы не вакцинируемся ", – заявила учительница Надежда Крук, но не уточнила, откуда у нее такая информация.

Еще одна учительница, Татьяна Михеева, объяснила журналистам, – мол, ее не убедили, что "это вакцина, а не медицинский экспериментальный препарат".

"Заведение функционирует, хотя оно не должно работать", – признал начальник управления социально-культурной сферы Владимирецкого поселкового совета Вадим Друзь.

При этом формально сотрудников действительно не отстранили – таких приказов нет, потому что некому выдать. Директор школы продлила себе отпуск по уходу за ребенком. В управлении образования пытались назначить исполняющего обязанности, но родители выступили против. По словам Вадима Друзя, местные угрожали ему: и в подвале закрыть, и машину перевернуть.

Родители учащихся сотрудников школы-антивакцинаторов поддерживают. Считают прививку личным делом учителей, а им главное – чтобы дети не сидели дома.

"Все говорят, что это их дело. Хотят – вакцинируются, хотят – нет. Нам главное, чтобы дети учились в обычном режиме, только не дистанционка", – объяснила мама трех школьников Людмила.

Заместительница директора школы комментировать ситуацию отказалась. Пока работники согласились на компромиссный вариант – согласились за свои деньги дважды в неделю делать экспресс-тесты на COVID-19. А еще все же попытаются назначить исполняющего обязанности директора школы – до вечера 17 ноября кандидатуру должен был предложить сам педколлектив заведения.

Как сообщил изданию "Владимирец.City" начальник Вадим Друзь, по состоянию на пятницу, 19 ноября, с кандидатурой на должность исполняющего обязанности директора школы преподаватели не определились. Если к согласию так и не придут, сценарий будет таким, каким должен был быть раньше: руководителя назначит поселковый совет. И дальше – все согласно приказу Минздрава и постановлению Кабмина о работе школ в "красной" зоне.

По данным министра образования и науки Сергея Шкарлета на 18 ноября, Ривненская область вместе с Тернопольской и Закарпатской – антилидеры по уровню вакцинации против коронавируса среди педагогов. В этих регионах до сих пор не получили ни одной дозы прививки около 7% учителей.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинирующихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем со прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут зачислять в трудовой стаж.

Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

В Александрии Кировоградской области невакцинированные от COVID-19 учителя "Александрийского коллегиума" игнорируют свое отстранение. Они продолжают приходить на работу, рассказывают о сатане, маски называют намордниками и отказываются их носить. Еще отстраненные оскорбляют своих вакцинированных коллег, а на полицейских не реагируют.

В Ровно воспитательница с тремя мужчинами атаковала детский сад "Вишенка" . Ее отстранили из-за отсутствия прививки против COVID-19, и она решила таким образом вернуть себе работу. На следующий день воспитательница пришла сама – была потасовка, а завхоз даже получила кулаком под глаз. Полиция по событиям в "Вишенке" открыла три уголовных производства.

На Прикарпатье, в Коломыйской городской общине, отстранили от работы двух учителей. У них были поддельные COVID-сертификаты. В общей сложности липовые COVID-сертификаты обнаружили у четырех педагогов. Полиция проводит предварительное расследование.