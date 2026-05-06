В сети дискуссия из-за странного конспекта по литературе: что сдал школьник и почему учительницу озадачила его тетрадь

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец показала тетрадь школьника, в которой был идеальный конспект по химии и английскому языку. Зато она не нашла записей по предмету, который она преподает.

Об этом педагог рассказала в заметке в TikTok. Она отметила, что не знает, что ее удивило больше всего: то, что это тетрадь по всем предметам, или то, что там нет никаких конспектов с ее уроков.

"Проверяю тетради и наталкиваюсь на идеальный конспект по химии следующая страница – идеальный конспект по английскому. И я даже не знаю, что обиднее – то, что это тетрадь по всем предметам, или то, что здесь нет литературы", – рассказала Мец.

В комментариях пользователи сети поделились своими мыслями относительно конспектов. Кто-то говорил, что проверки тетрадей – это советская система, некоторые отмечал, что также имел одну тетрадь по всем предметам. В то же время некоторые из пользователей сети говорили, что современные тетради детей напоминают TikTok, где на каждой странице новая тема.

"О, это прямо моя ситуация. Все конспекты в одной тетради 96 листов".

"Эта тетрадь оформлена по принципу TikTok – на каждой странице другая тема".

"Ну... Тетрадь из всех это еще куда ни шло. А вот пропускать волшебный язык творчества – то грех!"

"Посмотрите на первых страницах и на последних или в середине может найдете".

"Меня нереально это бесит, советская система полная. Если есть какая-то самостоятельная то ну имейте тетради в шкафу специально для этого. А дети в своих личных могут писать, что хотят, или вообще на планшете".

